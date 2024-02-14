В Нарве раскрыта загадка, ответ на которую не знали почти три четверти века

Работу сделало особенно интересной то, что упомянутые объекты – трехметровые рамы картин церкви Яани (бывшего собора) и фрагменты алтарной стены главной, Преображенской церкви (первая была разрушена, вторая – повреждена при бомбардировке марта 1944 года и снесена через несколько лет – прим. М.М.) – в свое время попали в музей, но сведений о том, кто их привез и откуда, не было. «У нас не было никакой информации об этих предметах и ​​о том, как они попали в музей, – подтвердила куратор проекта и руководитель выставки Нарвского музея Анне Рауд. – В 1951 году в просто было записано, что "привезены позолоченные фрагменты деревянного иконостаса шведской православной церкви", но на самом деле то, что там было написано, не соответствует действительности». Она отметила, что если кто-то случайно не появится и не расскажет, то, скорее всего, навсегда останется загадкой, как исторические деревянные фрагменты попали в хранилище музея.