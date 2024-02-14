КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Российский режим преподнес Кае Каллас подарок ко Дню святого Валентина: но есть и риски

Те же политики, которые не устают кусать Каю Каллас за то, что сосредоточившись на внешней политике, она якобы забросила все внутренние проблемы, получили новое подтверждение тому, что уж зато на международной арене она феноменально результативна.

Наконец, даже самые непримиримые противники Каи Каллас в лице EKRE не имеют сейчас возможности поизголяться над премьером без ущерба для себя. EKRE нередко ставила Кае Каллас на вид, что, мол, объемы и формы поддержки, которые ее правительство оказывает Украине, безрассудны, но Каю Каллас власти России объявили в розыск за снос в Эстонии советских памятников. За деятельность такого рода ее не отважатся внутри страны критиковать даже Мартин и Март Хельме.

Особенно привлекательным это положение для Каи Каллас делает то обстоятельство, что она стала первым иностранным политиком такого ранга, против которого Россия инициировала подобную процедуру. В парламентской республике именно премьер-министр является главным человеком в системе исполнительной власти, так что, по сути, Россия разыскивает не просто топ-чиновника, а лидера страны, чего раньше никогда не случалось.

В появившейся в распоряжении «Медиазоны» базе данных никаких других людей с таким статусом не значится (при всем уважении к латвийским парламентариям и министру культуры Литвы), что автоматически сообщает Эстонии флер едва ли не самого последовательного обличителя преступлений путинского режима на международной арене.