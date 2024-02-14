Политики из стран Балтии, оказавшиеся в списке объявленных в розыск Россией лиц, расценили это как признание их заслуг в сфере защиты демократии и свободы. Журналист Павел Соболев пишет, что несмотря на символическое значение мер российских властей и их юридическую абсурдность, для людей, которых Россия вознамерилась преследовать за их роль в судьбе советских памятников, некоторые меры предосторожности при перемещении по свету будут совсем не лишними.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Российский режим преподнес Кае Каллас подарок ко Дню святого Валентина: но есть и риски
Обнародованное во вторник расследование независимого российского портала «Медиазона», в котором содержалась информация об объявленных российскими правоохранительными органами в розыск иностранных политиках, с точки зрения внутриполитической ситуации стало настоящим подарком для премьер-министра Эстонии Каи Каллас аккурат ко Дню святого Валентина.
В Эстонии сейчас ей приходится обороняться от разного рода нападок с самых разных сторон. Ее атакует внутрипартийная оппозиция во главе с Андрусом Ансипом, Каллас испытывает давление и своего рода внутрикоалиционной оппозиции, поскольку социал-демократы и «Ээсти 200» не отказывают себе в удовольствии подчеркивать, что это именно они, а не реформисты остановили забастовку учителей.
Разумеется, не прекращают своего прессинга на премьера и оппозиционные партии, пиковые усилия которого сейчас приходятся на тему вышедшего на стадию самого острого обсуждения в Рийгикогу автоналога. Наконец, никуда не пропал и главный критический вопрос к Кае Каллас со стороны всего эстонского общества, касающийся недостаточно убедительных объяснений с ее стороны по теме участия ее мужа в транспортном бизнесе на территории РФ.
Неожиданный джекпот
В этой ситуации объявление Каи Каллас в розыск государством-агрессором, на арест чьего лидера выдан ордер Международным уголовным судом в Гааге, стало для эстонского премьера чем-то вроде джекпота. В широком смысле оно означает доказательство того, что государство, в котором компания с участием мужа Каллас продолжала зарабатывать деньги и после 24 февраля 2022 года, не признает никаких ее скрытых или косвенных заслуг перед российским режимом, а видит в ней своего принципиального врага.
Те же политики, которые не устают кусать Каю Каллас за то, что сосредоточившись на внешней политике, она якобы забросила все внутренние проблемы, получили новое подтверждение тому, что уж зато на международной арене она феноменально результативна.
Наконец, даже самые непримиримые противники Каи Каллас в лице EKRE не имеют сейчас возможности поизголяться над премьером без ущерба для себя. EKRE нередко ставила Кае Каллас на вид, что, мол, объемы и формы поддержки, которые ее правительство оказывает Украине, безрассудны, но Каю Каллас власти России объявили в розыск за снос в Эстонии советских памятников. За деятельность такого рода ее не отважатся внутри страны критиковать даже Мартин и Март Хельме.
Особенно привлекательным это положение для Каи Каллас делает то обстоятельство, что она стала первым иностранным политиком такого ранга, против которого Россия инициировала подобную процедуру. В парламентской республике именно премьер-министр является главным человеком в системе исполнительной власти, так что, по сути, Россия разыскивает не просто топ-чиновника, а лидера страны, чего раньше никогда не случалось.
В появившейся в распоряжении «Медиазоны» базе данных никаких других людей с таким статусом не значится (при всем уважении к латвийским парламентариям и министру культуры Литвы), что автоматически сообщает Эстонии флер едва ли не самого последовательного обличителя преступлений путинского режима на международной арене.
Совершенно естественно, что Кая Каллас комментирует такое «признание» ее заслуг со стороны России в том духе, что она продолжит с тем же упорством делать то, что она давно уже делает в целях усиления и расширения как военной и политической поддержки Украины, так и санкционного и дипломатического давления на РФ. Тем не менее, есть довольно значительные основания полагать, что смысл помещения Россией иностранных политиков в такие списки имеет не только сугубо символические цели, как в случае, например, со введением запрета посещать Россию или открывать в ней банковские счета лицам, которые определенно не имеют таких намерений.
У России есть и «негласные» союзники
В пользу такого предположения говорит хотя бы то обстоятельство, что достоянием гласности эти списки стали не с подачи российской власти, а благодаря инициативности независимых журналистов-расследователей, то есть, по крайней мере, примарная цель России в этом случае никак не состояла в создании пропагандистской кампании. Кая Каллас, как и те же депутаты латвийского парламента, и впрямь наверняка не собирается посещать Российскую Федерацию, однако очень легко воображается наличие в мире формально суверенных государств, которые, однако, с большим энтузиазмом готовы отрабатывать «розыскные» запросы российских силовиков.
В то же время практически невозможно вообразить, чтобы такие страны осмелились бы задержать на своей территории высокопоставленного представителя власти государства, с которым поддерживаются дипотношения, прибывшего куда-то в служебных целях. Однако в демократических странах срок состояния людей на госслужбе не бессрочен, поэтому очень легко допустить, что однажды Кая Каллас станет регулярно путешествовать как частное лицо, и если Россия к тому времени будет оставаться тем же, чем является сейчас, некоторую фильтрацию «направлений» при планировании перемещений по планете Кае Каллас делать придется.
Случай Домбровскиса
В пользу того, что такая предусмотрительность никак не будет лишней, говорит инцидент в Кыргызстане, имевший место осенью прошлого года, когда местная милиция пыталась задержать экс-депутата Сейма Латвии Вячеславса Домбровскиса по запросу СК РФ. Домбровскис незадолго до этого стал работать преподавателем в Академии ОБСЕ в Бишкеке. В конце сентября он узнал, что его разыскивает милиция Кыргызстана. При поддержке латвийского посольства ему удалось избежать задержания и в экстренном порядке покинуть страну. Сам Домбровскис считает, что Россия хотела получить его в свои руки по причине именно того, что он, будучи депутатом, голосовал за снос советского памятника.
Пожалуй, не стоит рассчитывать и на то, что подобные риски для тех иностранных политиков, которых Россия сочла особенно для себя «недружественными», существуют только на остающейся под москвоцентричным влиянием части постсоветского пространства. Недавняя история с задержанием в Таиланде музыкантов группы «Би-2», экстрадиции которых пыталась добиться Россия, говорит о том, что у некоторых стран третьего мира вполне могут иметься мотивации выполнить в случае необходимости любой кремлевский каприз.
Да, в этом случае речь шла или о россиянах, или о лицах с двойным гражданством, но действия таиландских силовиков настолько шли вразрез с международным правом, что не оставили сомнений в том, что ситуация имело ручное регулирование из Москвы, проистекавшее из негласных договоренностей.
Россия действует по советским выкройкам
Полностью противоречит международному праву и само намерение России уголовно преследовать граждан других стран за действия, совершенные в других странах. Разумеется, речь тут не столько о юридической безграмотности, сколько о желании продемонстрировать, что определенным странам Россия отказывает в признании их суверенитета.
Россия сейчас пытается позиционировать страны Балтии как по недоразумению утраченные ею территории, и подобная логика лежала и в основе некоторых действий Советского Союза сразу после 1940 года. Кая Каллас не случайно вспоминает, что в ее роду людям уже приходилось сталкиваться с объявлением в розыск и уголовным преследованием со стороны оккупационных властей; и после оккупации Эстонии в 1940 году советская власть с энтузиазмом преследовала жителей Эстонии за деяния, совершенные в Эстонской Республике с 1918 по 1940 годы, по статьям уголовного законодательства СССР.
Также объявленный Россией в розыск госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, тоже расценивший новости из России как высокое признание своей работы, в то же самое время признал, что, безусловно, уже сейчас он может назвать страны, куда лично ему ехать не стоит; это, конечно, вовсе не преувеличение, а трезвая оценка рисков. Пожалуй, не стоит находящимся в российском розыске политикам и пренебрегать изучением воздушных маршрутов своих беспересадочных перелетов, потому что некоторые диктаторы, как мы знаем, порой готовы на совершенно безрассудные шаги ради реализации своих «мстительных» амбиций.