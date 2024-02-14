ВИДЕО ⟩ Взгляните, к чему приводит халатность водителей, которые не очищают крышу автомобиля от снега

«Часть 16 статья 1 Закона о дорожном движении гласит, что участник дорожного движения должен быть вежливым и внимательным к другим участникам дорожного движения и воздерживаться от всего, что может препятствовать движению, подвергать опасности или наносить ущерб людям, имуществу или окружающей среде, - напоминает Центр надзора за дорожным движением. - Пожалуйста, найдите время на то, чтобы почистить автомобиль!»