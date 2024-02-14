Центр надзора за дорожным движением напоминает, что для предотвращения опасных ситуаций на дороге каждый водитель обязан чистить примерзший к крыше автомобиля снег.
ВИДЕО ⟩ Взгляните, к чему приводит халатность водителей, которые не очищают крышу автомобиля от снега
При падении примерзший снег на крыше фургона, кузова грузовика или прицепа может нанести ущерб близлежащим транспортным средствам.
«Часть 16 статья 1 Закона о дорожном движении гласит, что участник дорожного движения должен быть вежливым и внимательным к другим участникам дорожного движения и воздерживаться от всего, что может препятствовать движению, подвергать опасности или наносить ущерб людям, имуществу или окружающей среде, - напоминает Центр надзора за дорожным движением. - Пожалуйста, найдите время на то, чтобы почистить автомобиль!»