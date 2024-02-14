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ВИДЕО ⟩ Взгляните, к чему приводит халатность водителей, которые не очищают крышу автомобиля от снега

rus.postimees.ee
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Снег, летящий в лобовое стекло встречного автомобиля.
Снег, летящий в лобовое стекло встречного автомобиля. Фото: Facebook/Liiklusjärelevalvekeskus

Центр надзора за дорожным движением напоминает, что для предотвращения опасных ситуаций на дороге каждый водитель обязан чистить примерзший к крыше автомобиля снег.

При падении примерзший снег на крыше фургона, кузова грузовика или прицепа может нанести ущерб близлежащим транспортным средствам.

«Часть 16 статья 1 Закона о дорожном движении гласит, что участник дорожного движения должен быть вежливым и внимательным к другим участникам дорожного движения и воздерживаться от всего, что может препятствовать движению, подвергать опасности или наносить ущерб людям, имуществу или окружающей среде, - напоминает Центр надзора за дорожным движением. - Пожалуйста, найдите время на то, чтобы почистить автомобиль!»

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