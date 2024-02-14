Симпатичная кошка ждет хозяев уже почти пять лет

«Прошло уже почти пять лет, а Соре до сих пор не предложили дом. Не потому ли, что она выглядит слишком обычно?» - недоумевают сотрудники MTÜ Paikass.

По их словам, раньше Сора жила в складском помещении в Таллинне, откуда ее доставили в приют.

Как рассказывают волонтеры, кошка с самого начала была робкой и постоянно демонстрировала защитную реакцию.

Со временем она стала несколько более дружелюбной. Соре определенно нужен спокойный дом, где она сможет доверять людям, отмечают защитники животных.

Соре очень нравятся другие кошки, она даже играет с ними. А еще у нее очень красивый хвост и потрясающе выразительные глаза!

Вы можете предложить Соре дом по этой ссылке.