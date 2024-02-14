По данным Нотариальной палаты, по сравнению с прошлым годом количество официальных нотариальных операций сократилось более чем на десятую часть, а число заверений сделок с недвижимостью уменьшилось на 17%.
Нотариальная палата: покупатели недвижимости продолжают проявлять неуверенность
Если в 2022 году нотариусы по всей Эстонии заверили 80 153 сделки с недвижимостью, то в прошлом году их было 66 551, то есть на 17% меньше. Больше, чем в среднем число сделок с недвижимостью снизилось в Вырумаа (-33%), на Хийумаа и в Йыгевамаа (-29%), в Пыльвамаа, на Сааремаа и в Тартумаа (-19%), а также в Харьюмаа и Ярвамаа (-18%).
В Ляэне-Вирумаа количество сделок с недвижимостью снизилось, как и в среднем по Эстонии, то есть на 17%. Меньше среднего снижение оказалось в Ляэнемаа и Пярнумаа (-16%), Вильяндимаа (-11%), Рапламаа (-6%) и Валгамаа (-2%). Количество сделок выросло только в Ида-Вирумаа, увеличившись на 3%. В январе нотариусы заверили 4369 сделок с недвижимостью по всей Эстонии, что почти на 6% меньше, чем в январе прошлого года. Тогда были заверены 4642 сделки.
«Уменьшение количества заверений сделок с недвижимостью на 17% в прошлом году наглядно показывает неуверенность людей в связи с продолжительным общим ростом цен и спадом экономики, – отметила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. – Несмотря на начавшийся недавно рост реальной заработной платы, при покупке недвижимости люди продолжают проявлять осторожность, и это также отражается на продолжившемся в январе уменьшении количества заверений сделок с недвижимостью».
«Уменьшение количества заверений сделок с недвижимостью на 17% в прошлом году наглядно показывает неуверенность людей в связи с продолжительным общим ростом цен и спадом экономики».
Председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон
Общее количество официальных нотариальных операций за последний год сократилось на 11%. Если в 2022 году нотариусы совершили 315 004 официальных действия, то в прошлом году – 279 295. Снижение количества официальных сделок оказалось больше среднего в Вырумаа (-20%), Йыгевамаа и Пылвамаа (-16%), Тартумаа (-15%), Ляэнемаа (-14%), на Хийумаа и в Вильяндимаа (-13%), а также в Харьюмаа (-12%). На Сааремаа количество нотариальных сделок сократилось на 11%, что соответствует среднему показателю по Эстонии. Меньшим, чем в среднем, снижение было в Ярвамаа (-10%), Ляэне-Вирумаа (-9%), Пярнумаа и Рапламаа (-5%), Ида-Вирумаа (-2%) и Валгамаа (-1%).
Хотя количество официальных нотариальных операций в прошлом году сократилось более, чем на 10%, число дистанционных заверений увеличилось. Если в 2022 году было выполнено 46 285 дистанционных заверений, то в прошлом году их было 46 454, то есть на 169 больше. Дистанционное заверение – это подтверждение сделки посредством видеосвязи, когда одна из сторон или все стороны договора вместе с нотариусом принимают участие в процессе заверения виртуально.
«Тот факт, что количество дистанционных заверений остается практически на том же уровне в ситуации, когда число официальных нотариальных операций и сделок с недвижимостью явно снижается, показывает, что электронные решения играют в работе нотариусов все более важную роль, – сказала Саар-Йохансон. – Дистанционное заверение – это удобное для клиентов решение, дающее возможность, в том числе, совершать сделки с недвижимостью тем, кто не может лично прийти к нотариусу. Оно также часто помогает сэкономить время клиентов».
По сравнению с 2022 годом, в прошлом году нотариусы заверили несколько больше завещаний, договоров о разделе имущества супругов и протоколов юридических лиц. Заметно (на 30%) сократилось число заверений браков, а количество заверений разводов выросло на 19%. Также увеличилось представление через нотариуса в коммерческий регистр данных о фактических бенефициарах и получение услуги юридической консультации.
Нотариальная палата – это общественно-правовое юридическое лицо, учрежденное 1 ноября 1993 года на основании Закона о нотариате с целью объединения нотариусов. Членами Нотариальной палаты являются все утвержденные в должности нотариусы. В настоящий момент в Эстонии работают 86 нотариусов и их услуги доступны во всех уездах страны.