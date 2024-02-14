Нотариальная палата: покупатели недвижимости продолжают проявлять неуверенность

Если в 2022 году нотариусы по всей Эстонии заверили 80 153 сделки с недвижимостью, то в прошлом году их было 66 551, то есть на 17% меньше. Больше, чем в среднем число сделок с недвижимостью снизилось в Вырумаа (-33%), на Хийумаа и в Йыгевамаа (-29%), в Пыльвамаа, на Сааремаа и в Тартумаа (-19%), а также в Харьюмаа и Ярвамаа (-18%).

В Ляэне-Вирумаа количество сделок с недвижимостью снизилось, как и в среднем по Эстонии, то есть на 17%. Меньше среднего снижение оказалось в Ляэнемаа и Пярнумаа (-16%), Вильяндимаа (-11%), Рапламаа (-6%) и Валгамаа (-2%). Количество сделок выросло только в Ида-Вирумаа, увеличившись на 3%. В январе нотариусы заверили 4369 сделок с недвижимостью по всей Эстонии, что почти на 6% меньше, чем в январе прошлого года. Тогда были заверены 4642 сделки.

«Уменьшение количества заверений сделок с недвижимостью на 17% в прошлом году наглядно показывает неуверенность людей в связи с продолжительным общим ростом цен и спадом экономики, – отметила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. – Несмотря на начавшийся недавно рост реальной заработной платы, при покупке недвижимости люди продолжают проявлять осторожность, и это также отражается на продолжившемся в январе уменьшении количества заверений сделок с недвижимостью».

«Уменьшение количества заверений сделок с недвижимостью на 17% в прошлом году наглядно показывает неуверенность людей в связи с продолжительным общим ростом цен и спадом экономики». Председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон