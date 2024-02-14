Автомобили подвергаются нападкам: гнать их или учиться жить по-другому?

Известный эстонский артист Койт Тооме взорвал на прошлой неделе эстонский сегмент соцсетей гневным отзывом о решении таллиннских властей.

«Я думаю уже двенадцать лет, что кто-то прилагает чертовски много усилий, чтобы сделать жизнь водителей в Таллинне максимально неудобной. Каждые полгода я снова задаюсь вопросом, кто, черт возьми, сотворил эту ерунду. Да, давайте в нашем климате все пересядем на велосипеды и самокаты!» - написал Тооме.

Ему возразил вице-мэр Владимир Свет, который заметил, что несколько дополнительных минут езды не перевешивают безопасности детей, экология от ограничений выиграет, а общественный транспорт - отличная альтернатива.

Тем временем Рийгикогу рассматривает законопроект о введение автоналога, который сделает содержание автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в Эстонии гораздо дороже.

Правда ли, что на автомобилистов излишне давят власти и экоактивисты? Есть ли серединный вариант решения проблемы излишней автомобилизации? Когда электромобили покорят Европу и выйдут ли скоро на наши дороги безопасные и недорогие беспилотные машины?