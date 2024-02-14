Власти Таллинна снизили скорость движения в центре города до 30 и 40 км/ч, желая сделать столичные улицы более безопасными и сократить автомобильный поток. Жителей Эстонии все чаще призывают пользоваться общественным транспортом или покупать электромобили. Меняется ли отношение к частному транспорту и чьи доводы сформируют новую реальность на эстонских дорогах? Об этом мы поговорим с предпринимателем и журналистом автомобильного издания Владимиром Нийнимяки. Ведущий – Сергей Метлев. Начало эфира передачи «На кухне» в 15:15.
Автомобили подвергаются нападкам: гнать их или учиться жить по-другому?
Известный эстонский артист Койт Тооме взорвал на прошлой неделе эстонский сегмент соцсетей гневным отзывом о решении таллиннских властей.
«Я думаю уже двенадцать лет, что кто-то прилагает чертовски много усилий, чтобы сделать жизнь водителей в Таллинне максимально неудобной. Каждые полгода я снова задаюсь вопросом, кто, черт возьми, сотворил эту ерунду. Да, давайте в нашем климате все пересядем на велосипеды и самокаты!» - написал Тооме.
Ему возразил вице-мэр Владимир Свет, который заметил, что несколько дополнительных минут езды не перевешивают безопасности детей, экология от ограничений выиграет, а общественный транспорт - отличная альтернатива.
Тем временем Рийгикогу рассматривает законопроект о введение автоналога, который сделает содержание автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в Эстонии гораздо дороже.
Правда ли, что на автомобилистов излишне давят власти и экоактивисты? Есть ли серединный вариант решения проблемы излишней автомобилизации? Когда электромобили покорят Европу и выйдут ли скоро на наши дороги безопасные и недорогие беспилотные машины?