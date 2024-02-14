Автомобильный журналист: Эстония не должна стать «маленькими США» с большими парковками

- В развитии городской инфраструктуры нужно равняться на опыт Скандинавии и Нидерландов
- Водителям очень полезно смотреть на дорожное движение глазами пешеходов
- Автоналог имеет смысл, но сейчас неподходящее время для его введения из-за спада экономики
Власти Таллинна снизили скорость движения в центре города до 30 и 40 км/ч, желая сделать столичные улицы более безопасными и сократить автомобильный поток. Жителей Эстонии все чаще призывают пользоваться общественным транспортом или покупать электромобили. О том, меняется ли отношение к частному транспорту, и чьи доводы сформируют новую реальность на эстонских дорогах, а также обо многом другом в передаче Rus.Postimees «На кухне» порассуждал предприниматель и журналист автомобильного издания Владимир Нийнимяки.