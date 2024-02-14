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Автомобильный журналист: Эстония не должна стать «маленькими США» с большими парковками

Сергей Метлев
, главный редактор изданий Postimees на русском языке
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  • В развитии городской инфраструктуры нужно равняться на опыт Скандинавии и Нидерландов
  • Водителям очень полезно смотреть на дорожное движение глазами пешеходов
  • Автоналог имеет смысл, но сейчас неподходящее время для его введения из-за спада экономики

Власти Таллинна снизили скорость движения в центре города до 30 и 40 км/ч, желая сделать столичные улицы более безопасными и сократить автомобильный поток. Жителей Эстонии все чаще призывают пользоваться общественным транспортом или покупать электромобили. О том, меняется ли отношение к частному транспорту, и чьи доводы сформируют новую реальность на эстонских дорогах, а также обо многом другом в передаче Rus.Postimees «На кухне» порассуждал предприниматель и журналист автомобильного издания Владимир Нийнимяки.

Выдержки из беседы:

- Владимир, согласен ли ты с утверждением, что в Эстонии произошла сакрализация личного автомобиля как незаменимого и статусного средства передвижения?

- Мне кажется, что в Эстонии автомобиль имеет чуть большее значение, чем в каких-то странах Западной Европы. Или Южной Европы. Но все-таки в статус иконы автомобиль у нас пока не возведен. То есть подход не такой, как в США, где ты без автомобиля совсем не можешь, и где он является, по сути, членом семьи.

- У меня такое ощущение, что в 1990-х, причем особенно у мужской части населения, возникло такое представление, что если у тебя есть хорошая «тачка», то ты достиг чего-то в жизни. Такое представление абсолютно чуждо, например, Норвегии или Бельгии. Ты чувствуешь, что остаток такого менталитета, такого материализма до сих пор присутствует в Эстонии?

- Да, если мы посмотрим на дороги и, скажем так, оценим поток, мы можем увидеть там технику 10-, 15-, даже 20-летней давности, но это премиум-бренды. Это будут Lexus, BMW, Mercedes, которые, по утверждению их владельцев, более комфортные, более премиальные, мягкие, классные. Они утверждают, что эти машины имеют куда больше плюсов, чем какая-нибудь современная маленькая - или средняя - условная Toyota Corolla. Или чем любой другой небольшой современный автомобиль. Так что да, сама по себе марка автомобиля еще имеет какое-то значение.

Ты совершенно справедливо представил меня автомобильным журналистом. За последний год я протестировал огромное количество машин, начиная, скажем, от Dacia, которые объективно являются самыми недорогими доступными автомобилями в Эстонии, а на прошлой неделе у меня, например, был Mercedes Maybach. И бывали, допустим, и Porsche, и машины прочих люксовых классных брендов. И вот если ты едешь на черном S-классе по Ярвевана и моргаешь дальним светом, то все двигаются, никто не задает вопросов. Если ты сделаешь это на Dacia, то твоих сигналов никто даже не заметит.

- В Таллинне столичные власти приняли решение в центре города понизить максимальную скорость до 30-40 км/ч. Это вызвало большой отклик в соцсетях. Например, эстонский их сегмент был взорван певцом Койтом Тооме, который очень далеко послал таллиннские власти. Вице-мэр Таллинна Владимир Свет объяснил эти меры интересами экологии и безопасности. Ты поддерживаешь то, что Таллинн двигается в эту сторону?

- Скажу вещь, за которую на мне могут поставить крест как на автомобилисте или на автоводителе, но да, я это поддерживаю. Потому что я бываю пешеходом тоже. Когда гуляю по центру Таллинна, наиболее сильно раздражающей меня вещью является шум от проезжающих машин.

Если честно, мне нравится идея вообще избавиться от машин в центре города. Скажем, по примеру Лондона: платный въезд в центр, и только для электромобилей. Да, мне нравится ездить на машине по центру города. Но еще мне нравится и гулять там. И если прогулка сопряжена с необходимостью миллион раз посмотреть налево-направо, чтобы проверить, не едет ли там кто-то на скорости 70-80 км/ч, например, на Пярнуском шоссе, где потрясающий аэродром для взлета, а тебе надо перейти дорогу…

Так что я все это поддерживаю, хотя это и вызывает неудобство и необходимость помнить, что теперь надо ехать не быстрее 40 км/ч в центре. Но это привычка, с которой ты однажды смиришься, при этом таким образом действительно снизится шум в городе. И это повысит качество жизни тех людей, кто живет в центре.

- Люди отмечают, что общественный транспорт в Таллинне не так удобен и приятен, как это могло бы быть. Также вспоминается, что послевоенное дорожное строительство не учитывало интересы пешеходов, поэтому у нас такая гигантская Лийвалайа, которая в таком виде мало кому нужна. Быть может, главная проблема в том, что Таллинн не меняет основы городской инфраструктуры?

- Да, возможно и в этом есть определенная правда и смысл. Но я живу в Таллинне уже восемь лет, и я воспользовался здесь общественным транспортом всего один раз. Это был трамвай, и мне было просто очень интересно узнать, что это такое вообще, потому что до этого момента я ни разу в жизни на трамвае не ездил.

Я сел в один из ретро-трамваев, поехал по Пярнускому шоссе в направлении от центра города и получил удовольствие. Но в итоге вышел, сел в каршеринг и поехал дальше. То есть я не воспринимаю общественный транспорт как альтернативу личному.

- Почему?

- Потому что он медленный, он неудобный. Я живу в районе Пирита, для того, чтобы мне доехать оттуда в центр города на автобусе, даже с учетом этих выделенных полос, я все равно потрачу в два раза больше времени, чем на поездку на своей машине.

Мне проще заплатить за парковку, за бензин, заплатить страховку, автоналог. Не потому что я хочу как-то чуть ли не религиозно поклоняться наличию личного автомобиля, а просто потому что это удобнее.

- В последние три-четыре года Таллинн стал активнее инвестировать в сеть велодорожек, стал приводить в порядок некоторые улицы. Можно назвать улицу Пронкси, можно привести некоторые другие примеры. То есть от эпохи тотального поддакивания автоводителям мы как бы отходим, но достаточно ли этого всего? Есть ли у нас примеры из Европы, к которым нам стоит особенно сильно стремиться?

- Я думаю, что здесь стоит посмотреть в сторону скандинавских стран, той же Дании. Там в центральных частях городов очень удобная инфраструктура для пешеходов и велосипедистов. Также можно ориентироваться на Нидерланды. А вот в сторону США я бы очень не хотел смотреть. Я бы не хотел жить в Эстонии как в условных «маленьких США», где огромные парковки, где все сделано для автомобилей.

Это убило бы очень важную ценность, которая есть у нас здесь, в Эстонии. У нас есть потрясающие леса, у нас в целом есть потрясающая природа. И если даже в границах городов убивать эту природу теми же парковками, то это сделало бы Эстонию похожей на Чикаго. Или на любой другой американский город, перенасыщенный автомобилями.

- На тему автомобильных изменений в Таллинне высказались и юристы, которые, жонглируя разными аргументами, указали, что с юридической точки зрения законность этих мер может быть подвергнута сомнению. Напрашивается вопрос: является ли возможность комфортно передвигаться на личном автомобиле частью корпуса основных прав гражданина? Если да, то это право сейчас сильно урезается…

- Хороший вопрос. Возможно, свобода автомобилистов сейчас урезается, но это делается в помощь тем людям, у которых автомобиля нет. В Эстонии примерно у половины жителей есть автомобиль. Другая часть жителей, условно говоря, должна существовать на более узких тротуарах, должна терпеть шум от автомобилей, и в этом есть определенная несправедливость.

- То есть нужно лишь немного сбалансировать ситуацию в пользу пешеходов, которые оказались более ущемленной группой?

- Да, с моей точки зрения, это был бы вполне разумный шаг. Как это будет выглядеть на практике, с точки зрения каких-то судебных дел и разбирательств… Мне было бы интересно за этим понаблюдать.

- Сегодня законопроект об автоналоге проходит первое чтение в парламенте. Ясно, что содержать в Эстонии автомобиль с двигателем внутреннего сгорания станет куда дороже. Поддерживаешь ли ты этот налог?

- Я уже неоднократно говорил, что в этом налоге есть смысл. Сложность же в том, что он вводится не в самое подходящее время. Экономика в мире, в Европе, в Эстонии сейчас на спаде. У людей и так уменьшилась покупательная способность, и дополнительные налоги, которые затронут только, опять-таки, половину жителей страны… Это не очень-то хорошо выглядит, конечно.

Возможно, для этого стоило бы найти более подходящее время. Понятно, что мы в любом случае не избавимся от недовольства. Недовольство будет всегда. Но именно сейчас это выглядит просто как попытка подгрести денег. Хотя я и не знаю, как выглядит самая последняя редакция этого законопроекта.

- То есть ты видишь в этой идее правительства именно желание собрать денег, а не обеспокоенность экологией и повальной автомобилизацией?

- Я не вижу за этим какой-то сильной обеспокоенности по поводу экологии. Потому что если мы хотим избавиться от старых машин, от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, тогда следовало бы освободить электромобили от налога. Пусть они сохранят субсидирование, все те плюсы, которые у них и так есть, бесплатную парковку в центре и все эти прочие вещи. Но к этому можно было бы добавить и отсутствие автоналога, почему бы и нет?

Смотрите запись полной версии беседы!

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