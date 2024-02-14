Автомобильный журналист: Эстония не должна стать «маленькими США» с большими парковками

Так что я все это поддерживаю, хотя это и вызывает неудобство и необходимость помнить, что теперь надо ехать не быстрее 40 км/ч в центре. Но это привычка, с которой ты однажды смиришься, при этом таким образом действительно снизится шум в городе. И это повысит качество жизни тех людей, кто живет в центре.

- Люди отмечают, что общественный транспорт в Таллинне не так удобен и приятен, как это могло бы быть. Также вспоминается, что послевоенное дорожное строительство не учитывало интересы пешеходов, поэтому у нас такая гигантская Лийвалайа, которая в таком виде мало кому нужна. Быть может, главная проблема в том, что Таллинн не меняет основы городской инфраструктуры?

- Да, возможно и в этом есть определенная правда и смысл. Но я живу в Таллинне уже восемь лет, и я воспользовался здесь общественным транспортом всего один раз. Это был трамвай, и мне было просто очень интересно узнать, что это такое вообще, потому что до этого момента я ни разу в жизни на трамвае не ездил.

Я сел в один из ретро-трамваев, поехал по Пярнускому шоссе в направлении от центра города и получил удовольствие. Но в итоге вышел, сел в каршеринг и поехал дальше. То есть я не воспринимаю общественный транспорт как альтернативу личному.

- Почему?