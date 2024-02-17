ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ В средневековье драконы стояли на передовой борьбы с коррупцией в Таллинне

Драконы, змеи и их повелители встречаются в мифологии многих народов
Самыми известными драконообразными Эстонии являются повелители змей, охраняющие спрятанные сокровища
Народ насмехался над городскими стражами, называя их ратушными лодырями
Клио помнит, как в средние века драконов поставили охранять сундуки с деньгами в Таллиннской ратуше, пишет искусствовед Юри Куускемаа.
10 февраля по китайскому календарю начался год Зеленого древесного дракона. В последнее время мы тоже начали отмечать праздники по восточному календарю, например, каждый год мы любуемся танцами драконов вне зависимости от того, год какого животного наступает. Мы не должны слишком серьезно относиться ко всем предсказаниям астрологов, но насладиться красотой этого представления вполне себе можем позволить.
Драконы, змеи и их повелители встречаются в мифологии многих народов, в том числе и у эстонцев. Основное отличие китайской интерпретации этих мифических существ от христианской заключается в знаке (плюс или минус).
Китайские драконы бескрылые, но могучие и насквозь позитивные. Они олицетворяют космическое созидание и доброжелательность ко всему сущему. А родившихся в год Дракона в восточных странах считают родившимися в рубашке. В христианстве дракон за редкими исключениями, напротив, являет собой в первую очередь воплощение зла и сатанинских сил. Вспомним ту же историю святого Георгия Победоносца.
Самыми известными драконообразными Эстонии являются повелители змей, которые охраняют спрятанные сокровища. О них можно найти стародавние сведения в наших народных календарях и новейшие - в книге Андруса Кивиряхка «Последний, кто знал змеиную молвь». В Таллинне все драконообразные входят в один и тот же профсоюз.
Каждый день в десять вечера они должны были запирать все городские ворота, стоять на страже всю ночь, а в шесть утра отворять их.
Самыми заметными и известными из них являются драконы, оформленные в виде гаргулий на фасаде ратуши. На их королевский статус указывают позолоченные короны. Эти драконы скоро отметят свой 400-летний юбилей. В 1629 году они были изготовлены искусным медником и кузнецом, причем нанести последний штрих, то есть полихромировать их, должен был член гильдии маляров.
Изначально драконы-гаргульи ратуши должны были выполнять две функции: охранять имущество и защищать от пожара.
Чуть пониже, в задней стене аркады, до сих пор можно увидеть крошечные окошки бывшей городской казны. За ними хранились принадлежащие городу сундуки с монетами. Над помещением казны есть комната, в которой велась бухгалтерия: сводился бюджет почтенного ганзейского города.
Сторожевые драконы охраняли городскую казну не только от обычных воришек, но и на всякий случай присматривали за ратманами, в мошнах которых хранились ключи от сундуков с деньгами. Поди узнай, кто из них поддастся искушению утянуть себе в карман несколько городских монет. Еще один дракон был выставлен на охрану кухни - он тоже сохранился до наших дней. Выполнен из выкрашенного в коричневый цвет дерева, очень рельефный. Не будет преувеличением сказать, что в средние века драконы стояли на передовой борьбы с коррупцией в Таллинне.
Люди на драконов, конечно, надеялись, но и сами не плошали. Прямо под помещением городской казны располагались комнаты для охраны, то есть городской стражи. Их основной задачей было несение караульной службы. Каждый день в десять вечера они должны были запирать все городские ворота, стоять на страже всю ночь, а в шесть утра отворять их.
Некоторые из городских стражей патрулировали улицы: ловили злодеев и гоняли бродяг, которые нарушали ночной покой. Таким городским стражем являлся и Старый Тоомас. В мирное время у них была не жизнь, а сказка. Молодые здоровые парни большую часть времени просто били баклуши. Поэтому в народе их и прозвали ратушными лодырями.
Еще в начале XIX века, когда главной военной силой в городе был русский гарнизон, в Таллинне имелось собственное подразделение численностью 80 пехотинцев и 20 артиллеристов. Последние были нужны главным образом на бастионе Сконе, чтобы торжественными пушечными салютами встречать и провожать корабли, прибывающие в Таллиннский порт или покидающие его. Так продолжалось до 1857 года, пока Таллинн не был вычеркнут из списка городов-крепостей Российской империи, и вместо того, чтобы охранять городские ворота, их начали сносить, чтобы улучшить условия движения на и без того узких улицах.
В память о караульных (об этих самых ратушных лодырях, над которыми насмехался народ) в здании ратуши были сохранены их помещения. За узким дверным проемом из тесаного камня находятся две комнаты с неоштукатуренными известняковыми стенами и окнами со стеклами ромбовидной формы, заключенными в свинцовые рамы. Стены покрыты копотью, в комнатах царит таинственный полумрак.
У посетителей складывается впечатление, будто электричество еще не изобретено, потому что единственным источником света здесь являются свечи. Вся мебель (прилавок, столы и скамейки) изготовлена из реставрированных старинных толстых досок. Из какого-то невидимого источника звука едва доносится средневековая музыка.
Здесь находится крохотная таверна «Третий дракон», в которой вам не предложат ни гамбургеров, ни «пепси», ни «колы». Зато тут вы сможете отведать похлебки из лосятины, которая будет подана в миске без ложки (чтобы вы ее, как и положено, отхлебывали), а на закуску - божественные пирожки. С древним меню ратушных лодырей и по сей день отлично сочетаются колбаски с пивом, которые вам обязательно предложат.
В аркаде перед входом висит табличка со стеклянными загнутыми торцами, на обеих сторонах которой нарисована плотоядно облизывающаяся голова дракона. Когда-то это заведение называлось «Тристан и Изольда» и было идеальным местом для романтических свиданий. По сей день это заведение с уникальной атмосферой одинаково сильно очаровывает и местных жителей, и туристов. Я и сам туда хожу.
В связи с наступающим Годом дракона, наверное, имеет смысл приглядеться к некоторым китайским верованиям для того, чтобы смягчить поразивший Эстонию демографический кризис. А тем, кто хочет иметь успешное и счастливое потомство, родившееся в Год дракона, следует поторопиться!