ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ В средневековье драконы стояли на передовой борьбы с коррупцией в Таллинне

Самыми заметными и известными из них являются драконы, оформленные в виде гаргулий на фасаде ратуши. На их королевский статус указывают позолоченные короны. Эти драконы скоро отметят свой 400-летний юбилей. В 1629 году они были изготовлены искусным медником и кузнецом, причем нанести последний штрих, то есть полихромировать их, должен был член гильдии маляров.

Изначально драконы-гаргульи ратуши должны были выполнять две функции: охранять имущество и защищать от пожара.

Чуть пониже, в задней стене аркады, до сих пор можно увидеть крошечные окошки бывшей городской казны. За ними хранились принадлежащие городу сундуки с монетами. Над помещением казны есть комната, в которой велась бухгалтерия: сводился бюджет почтенного ганзейского города.

Сторожевые драконы охраняли городскую казну не только от обычных воришек, но и на всякий случай присматривали за ратманами, в мошнах которых хранились ключи от сундуков с деньгами. Поди узнай, кто из них поддастся искушению утянуть себе в карман несколько городских монет. Еще один дракон был выставлен на охрану кухни - он тоже сохранился до наших дней. Выполнен из выкрашенного в коричневый цвет дерева, очень рельефный. Не будет преувеличением сказать, что в средние века драконы стояли на передовой борьбы с коррупцией в Таллинне.

Деревянный дракон, сохранившийся в Таллиннской ратуше до наших дней. Фото: Тайро Луттер