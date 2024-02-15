В студии Postimees Артур Аукон: как влияют на эстонскую политику внутренние распри в Партии реформ?

- Есть ли в конфликте между Каей Каллас и Андрусом Ансипом действительно какое-то идейное содержание, на самом ли деле они видят будущее партии очень по-разному? Или же, главная причина шумного выяснения отношений - всего лишь дележка евродепутатских кресел в Брюсселе?

- Как влияет напряженная ситуация внутри Партии реформ на прочность правящей коалиции? Когда подписывалось соглашение между министром образования и профсоюзным лидером о прекращении забастовки учителей, подчеркивалось, что средства для выполнения требований учителей были изысканы министрами от «Ээсти 200» и социал-демократов. О чем говорит эта ситуация? Младшие коалиционные партнеры чувствуют определенные проблемы, настигшие старшего, и стараются набрать за счет его проблем очки в свою копилку?

- Не так давно в конституционной комиссии Рийгикогу рассматривалась подписанная десятками тысяч человек петиция с призывом к отставке Каи Каллас, но большинством голосов членов комиссии было принято решение не направлять ее на обсуждение на пленарном заседании парламента. Означает ли это, что коалиционные партнеры реформистов лукавят и лицемерят, когда на словах в публичном пространстве подвергают критике какие-то действия Партии реформ, а реального давления при этом на нее не оказывают?

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