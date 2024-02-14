Хочу поскорее получить деньги ⟩ Сайт Налогово-таможенного департамента не выдержал наплыва посетителей

Читатели Postimees сообщили в редакцию, что невозможно войти в среду декларирования доходов Налогово-таможенного департамента.

На странице появляется сообщение о том, что из-за большого количества пользователей ведомство ограничило количество людей, которые могут войти в среду электронных услуг.

Посетителей сайта встречает сообщение о слишком большом количестве посетителей. Фото: Kuvatõmmis.

Пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента заявил Postimees, что если вам приходится ждать несколько минут, чтобы войти в систему, это не означает, что сайт не работает.

«Все системы имеют ограничения, регулирующие количество пользователей, с целью предотвращения блокирующих атак, которые могут вывести систему из строя на неопределенный срок. Поэтому цель регулирования количества клиентов (и необходимости ждать несколько минут, чтобы войти в систему) - предоставить частным и деловым клиентам возможность совершать транзакции в разумные сроки», - сказал он.

Анника Оя, руководитель службы по доходам и налогообложению физических лиц, две недели назад подтвердила, что скорость возврата переплаченного подоходного налога не зависит от времени подачи декларации.

Возврат переплаченного подоходного налога начнется 5 марта, и первыми деньги получат те, кто подал декларацию в электронном виде.