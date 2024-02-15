Кажется, помешательство на Ozempic добралось и до Эстонии. Инъекционный препарат, изначально призванный помочь людям с диабетом второго типа, теперь становится все более желанным в среде худеющих. Что это за волшебное средство и так ли оно безопасно, как эффективно в борьбе с лишним весом?

В популярной среди жителей Эстонии группе «Просто о медицине» в Facebook есть несколько публикаций об этом препарате. Например, один ее участник, страдающий ожирением, рассказывает, что хочет выпросить у эндокринолога рецепт на Ozempic.

«После травмы пищевода я не могу есть 90 процентов продуктов, поэтому диета дается мне слишком тяжело, и эта ситуация привела к расстройству пищевого поведения. На занятия спортом у меня практически нет времени, я работаю с 8:00 до 22:00 почти без выходных», – рассказывает он, признаваясь, что малейший стресс провоцирует у него срыв в питании, а при этом и физическая форма очень огорчает.