Кажется, помешательство на Ozempic добралось и до Эстонии. Инъекционный препарат, изначально призванный помочь людям с диабетом второго типа, теперь становится все более желанным в среде худеющих. Что это за волшебное средство и так ли оно безопасно, как эффективно в борьбе с лишним весом?
В популярной среди жителей Эстонии группе «Просто о медицине» в Facebook есть несколько публикаций об этом препарате. Например, один ее участник, страдающий ожирением, рассказывает, что хочет выпросить у эндокринолога рецепт на Ozempic.