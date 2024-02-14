Премьер Латвии: у стран Балтии будет общая позиция по президентским выборам в РФ

По ее словам, Латвия знает о заинтересованности России в проведении выборов в своем посольстве. В настоящее время министры иностранных дел и внешнеполитические службы стран Балтии работают над позицией Латвии, Литвы и Эстонии в контексте выборов.

«Мы в любом случае осуждаем авторитарные меры, предпринимаемые режимом [президента России Владимира] Путина. Мы намерены выработать скоординированные действия трех стран по этому вопросу. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время, поскольку между странами Балтии идут интенсивные консультации», - сказала премьер-министр журналистам.

Она добавила, что Латвия осуждает попытки России провести президентские выборы на оккупированных территориях Украины. Премьер-министр подчеркнула, что Украина - это единая территория, и недопустимо, чтобы там проходили политические процессы другого государства, в частности, выборы.

В прошлый вторник, 6 февраля, временная поверенная Латвии в России посетила МИД РФ, и темой обсуждения была организация выборов президента России в российских посольствах в странах Балтии.

МИД России вызывал полномочных представителей всех трех стран Балтии, чтобы выразить протест против так называемого «саботажа» выборов президента России. Москва обвинила Эстонию, Латвию и Литву в игнорировании требований России обеспечить безопасность избирательных участков, организованных в ее посольствах.