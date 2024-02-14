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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина обнародовала невероятные потери российской армии

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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В результате ракетного обстрела загорелся жилой дом.
В результате ракетного обстрела загорелся жилой дом. Фото: VADYM FILASHKIN VIA TELEGRAM / via REUTERS
  • Военно-морские беспилотники Украины потопили очередной десантный корабль армии РФ «Цезарь Куников»
  • Каждую неделю в Украине арестовывают несколько агентов противника

Новый глава Вооруженных сил Украины генерал Сырский работает над установлением контроля над коммуникацией, связанной с военными операциями. Вместе с министром обороны в предыдущие дни они посещали важнейшие участки на фронте, пишет Райнер Сакс.

Генерал Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины откажутся от проведения наступательных операций и теперь сосредоточатся на обороне, чтобы измотать российские силы. На практике это так или иначе уже произошло. Министр обороны и генерал также заявили, что сосредоточатся на отражении наступления российской армии на основных направлениях, и пообещали направить дополнительные резервы в войска, удерживающие там оборону. Таким образом, новая генеральная директива была доведена до сведения своих войск.

Десантный корабль ранен-убит

За последние недели, по сравнению с концом прошлого года и январем этого года, Украина провела очень мало атак на российской территории. Однако они пытаются оказать информационное давление на Россию и публикуют материалы о деятельности различных подразделений украинской разведки на территории России. Публикуются фотографии с территории российских воинских частей, тем самым подтверждающие их способность проникать через внешний периметр обороны.

В свою очередь, в Украине каждую неделю арестовываются несколько агентов противника, которые занимались сбором и передачей информации о деятельности Украины в Россию

Вчера украинская военная разведка отдельно рассказала о своей деятельности на территории противника. Отдельно сочли нужным подчеркнуть, что российские чиновники, военные и простые люди часто сотрудничают, потому что постоянно подвергаются унижениям со стороны власти. За последние недели в украинских СМИ было опубликовано несколько видеороликов, которые говорят о физическом и моральном насилии в российской армии над собственными солдатами.

Судя по всему, это одна из тем психологической войны, с помощью которой Украина пытается подорвать боевой дух российских войск. Разумеется, ГУР ни слова не говорит о своих настоящих операциях или агентуре. Они тоже признают свои потери, но все же стараются создать впечатление, что на территории противника происходит очень масштабная деятельность.

В свою очередь, в Украине каждую неделю арестовываются несколько агентов противника, которые занимались сбором и передачей информации о деятельности Украины в Россию. Конечно, украинская сторона не раскрывает всех подобных случаев, но по сравнению с периодом годичной давности сообщений об арестах шпионов все же значительно сократилось.

Сегодня рано утром украинские военно-морские беспилотники потопили у берегов Крыма очередной десантный корабль российской армии – «Цезарь Куников». Пока нет информации о том, что или кто находился на борту корабля.

Ситуация на фронтах

На фронтах общее количество атак русской армии уменьшилось, но ее активность на главных коридорах ударов была очень высокой.

Деятельность российской армии в районе Сватово и Северодонецка была не очень активной. Некоторые атаки были проведены на самом южном участке фронта, в районе Белогоровки, но изменений в дислокации войск нет.

В районе Бахмута российские подразделения активно пытались атаковать, но вчера результатов не было.

Наиболее ожесточенными атаки российских войск были в окрестностях Донецка. По официальным украинским данным, они произвели ротацию в некоторых из воюющих там частей. Это подтверждает, с одной стороны, намерение украинского военного командования не отступать из города или, по крайней мере, не отступать быстро. Это также означает, что российская армия пока не смогла полностью заблокировать украинскую логистику. Украинским силам пока не удалось существенно улучшить свои позиции, а наиболее проблемной ситуация остается в северной части Авдеевки.

На Южном фронте русские войска несколько активнее действовали в районе Токмака. За предыдущие дни украинцы потеряли некоторые позиции, и теперь они пытаются их вернуть. По большому счету, это не существенные изменения. Позиции Украины на восточном берегу Днепра продолжают удерживаться. Попытки наступательных действий российской армии вчера были несколько активнее, чем раньше, но результатов не дали.

Большие потери

Потери российской армии за последние дни несколько увеличились из-за активных наступлений. В основном российская армия проводит атаки достаточно мелкими пехотными подразделениями, реже используется бронетехника. Сегодня утром украинское командование опубликовало очень большие потери российской армии за предыдущий день. По их данным, российская армия вчера потеряла восемь танков, что является обычным явлением для последних недель, но к ней добавились 39 боевых машин пехоты и более 60 артиллерийских систем. Похоже, что некоторые цифры по бронетехнике и артиллерии приведены с учетом более раннего периода времени.

Сторонники Хезболлы. 2023 год.
Сторонники Хезболлы. 2023 год. Фото: ВАЭЛЬ ХАМЗЕ

Ближний Восток

Израильская армия осуществляет атаки в центральной и южной частях сектора Газа, преимущественно в районе города Хан-Юнис. Боевые действия не очень масштабные, и израильская армия сосредоточена на операциях по зачистке, а также поиску и разрушению туннелей. Вчера было показано, что им удалось взять под свой контроль систему главных туннелей, используемую руководством Хамаса. Разрушение туннелей кажется очень трудоемким процессом. С крайнего юга сектора Газа по-прежнему время от времени выпускают несколько ракет по израильской территории, но они не создают проблем для ПВО Израиля.

«Хезболла» также не активизировала свои атаки в последние недели, и происходит по нескольку рутинных, обычно бесплодных, ракетных или беспилотных атак на территорию Израиля, на которые Израиль отвечает авиаударами. За последнюю неделю на Западном Берегу количество столкновений между вооруженными группировками и израильскими силами значительно сократилось.

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