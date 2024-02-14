ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина обнародовала невероятные потери российской армии

Судя по всему, это одна из тем психологической войны, с помощью которой Украина пытается подорвать боевой дух российских войск. Разумеется, ГУР ни слова не говорит о своих настоящих операциях или агентуре. Они тоже признают свои потери, но все же стараются создать впечатление, что на территории противника происходит очень масштабная деятельность.
В свою очередь, в Украине каждую неделю арестовываются несколько агентов противника, которые занимались сбором и передачей информации о деятельности Украины в Россию. Конечно, украинская сторона не раскрывает всех подобных случаев, но по сравнению с периодом годичной давности сообщений об арестах шпионов все же значительно сократилось.
Сегодня рано утром украинские военно-морские беспилотники потопили у берегов Крыма очередной десантный корабль российской армии – «Цезарь Куников». Пока нет информации о том, что или кто находился на борту корабля.
Ситуация на фронтах
На фронтах общее количество атак русской армии уменьшилось, но ее активность на главных коридорах ударов была очень высокой.
– Деятельность российской армии в районе Сватово и Северодонецка была не очень активной. Некоторые атаки были проведены на самом южном участке фронта, в районе Белогоровки, но изменений в дислокации войск нет.
– В районе Бахмута российские подразделения активно пытались атаковать, но вчера результатов не было.
– Наиболее ожесточенными атаки российских войск были в окрестностях Донецка. По официальным украинским данным, они произвели ротацию в некоторых из воюющих там частей. Это подтверждает, с одной стороны, намерение украинского военного командования не отступать из города или, по крайней мере, не отступать быстро. Это также означает, что российская армия пока не смогла полностью заблокировать украинскую логистику. Украинским силам пока не удалось существенно улучшить свои позиции, а наиболее проблемной ситуация остается в северной части Авдеевки.