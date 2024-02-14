ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина обнародовала невероятные потери российской армии

Судя по всему, это одна из тем психологической войны, с помощью которой Украина пытается подорвать боевой дух российских войск. Разумеется, ГУР ни слова не говорит о своих настоящих операциях или агентуре. Они тоже признают свои потери, но все же стараются создать впечатление, что на территории противника происходит очень масштабная деятельность.

В свою очередь, в Украине каждую неделю арестовываются несколько агентов противника, которые занимались сбором и передачей информации о деятельности Украины в Россию. Конечно, украинская сторона не раскрывает всех подобных случаев, но по сравнению с периодом годичной давности сообщений об арестах шпионов все же значительно сократилось.

Сегодня рано утром украинские военно-морские беспилотники потопили у берегов Крыма очередной десантный корабль российской армии – «Цезарь Куников». Пока нет информации о том, что или кто находился на борту корабля.

Ситуация на фронтах

На фронтах общее количество атак русской армии уменьшилось, но ее активность на главных коридорах ударов была очень высокой.

– Деятельность российской армии в районе Сватово и Северодонецка была не очень активной. Некоторые атаки были проведены на самом южном участке фронта, в районе Белогоровки, но изменений в дислокации войск нет.

– В районе Бахмута российские подразделения активно пытались атаковать, но вчера результатов не было.