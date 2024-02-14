Пару дней назад член правления Эстонской ассоциации дикой природы Вирге Высуялг выпустила на волю подлеченного самца уральской неясыти, который в конце января пострадал в столкновении с автомобилем. «Не сомневаюсь, что он уже проводит День святого Валентина в компании своей партнерши», - говорит защитница животных.
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Сбитая машиной сова уже отмечает на воле День святого Валентина
Как рассказывает член правления Эстонской ассоциации дикой природы Вирге Высуялг, дело было в Тюри: сова во время охоты на мышь влетела со всего маху сбоку в проезжавшую мимо машину.