ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС ⟩ До вчерашнего дня россияне еще никогда не возбуждали уголовных дел в отношении глав правительств стран-членов НАТО

Уголовное дело против премьер-министра Эстонии можно легко списать на троллинг. Но в нем содержатся послания, заставляющие задуматься. Это преднамеренная атака на эстонскую юрисдикцию. У России нет ни малейшего права или возможности в соответствии с какими-либо принципами международного права в действительности добиться возбуждения подобного уголовного дела. Разумеется, Бастрыкин это прекрасно знает. Следовательно, это правовая агрессия, посягательство на эстонскую юрисдикцию.

Разумеется, это еще и психологическая операция, причем не столько против эстонской общественности и Каи Каллас. Жителям Эстонии, как правило, плевать на подобные действия россиян. Да и вряд ли многие будут советовать экстрадировать Каллас в Россию. Но есть надежда, что хотя бы некоторые на старом Западе задумаются о том, чтобы - как в случае депортации 1949 года - вызвать полицию, если начнут депортировать невинных людей.

Это один из элементов недавно активизированной россиянами операции влияния, направленной на то, чтобы внедрить в сознание мировой общественности мысль, будто страны Балтии являются второсортными государствами, не похожими на другие страны НАТО. К этой серии действий и заявлений относятся, например, блокирование Эстонии в качестве председателя ОБСЕ, высылка послов стран Балтии из России, угрозы в адрес стран Балтии в связи с российскими выборами и т.д. Налицо стремление создать впечатление, что суверенитет стран Балтии более уязвим, чем в случае других государств, и что Россия имеет больше прав на троллинг в отношении стран Балтии, чем в отношении других. Короче говоря, делается все, чтобы погрузить общества западных стран в состояние «информационной готовности», чтобы к странам Балтии начали относиться по-особенному.

Над возбужденным ими уголовным делом можно посмеяться, но и соответствующий урок им следует преподать. Кажется, наиболее подходящим вариантом будет немедленная ликвидация всех до единого советского монумента. Правительство Каи Каллас уже сделало большую часть этой работы, но быстрое и конкретное завершение этого процесса стало бы достойным ответом Москве.