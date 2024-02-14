Это юридическая агрессия, посягательство на юрисдикцию Эстонии, пишет Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) о решении Российской Федерации объявить премьер-министра Каю Каллас в розыск.
ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС ⟩ До вчерашнего дня россияне еще никогда не возбуждали уголовных дел в отношении глав правительств стран-членов НАТО
Объявление премьер-министра Каллас в розыск пропутинским Министерством внутренних дел Российской Федерации, конечно, является лучшим признанием работы главы независимого эстонского правительства. В последний раз Россия таким образом пришла на помощь Эдгару Сависаару перед выборами в 2013 году, когда автор этого текста получил так называемую красную карточку Интерпола по обвинению в организации пиратства.
Конечно, такой шаг восточного человека можно легко объяснить троллингом и пропагандистскими уловками. Разумеется, этот аспект в действиях россиян присутствует. Особенно если учесть, что в розыск были объявлены, например, 67 членов предыдущего состава парламента Латвии, а также 16 членов городского собрания Клайпеды (Литва).
«Преступная» история
Тем не менее, Каллас - единственная из глав правительств стран-членов НАТО, кого россияне, нарушая нормы международного права, объявили в розыск. Снос памятников периода оккупации СССР как в Эстонии, так и в других странах Восточной Европы, проводился на основании действующих в этих странах законов, под руководством законных правительств или муниципалитетов.
Россия, насколько можно судить по имеющейся ограниченной информации, возбудила уголовное дело против Каллас и сотен других европейских политиков и чиновников по так называемым статьям памяти Уголовного кодекса. Включение этих статей в российский Уголовный кодекс шло рука об руку с путинской агрессией и полной реабилитацией сталинизма в России.
В мае 2014 года, спустя два месяца после аннексии Крыма, в Уголовный кодекс РФ была добавлена печально известная статья 354.1. Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за распространение заведомо ложных сведений о деятельности Советского Союза во Второй мировой войне, за распространение «выражающей явное неуважение» информации о днях воинской славы и памятных датах, связанных с защитой Отечества, и - что очень важно в данном случае - за публичное осквернение символов воинской славы России.
С тех пор статья 354.1, как и другие российские законы, касающиеся вопросов памяти, были неоднократно ужесточены. Например, с апреля 2022 года в России стало наказуемым отрицание решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии и - хотите верьте, хотите нет - отрицание гуманитарной миссии СССР в освобождении европейских стран.
Все эти законы криминализируют историческую интерпретацию, отличную от кремлевской, и используются как инструмент и оправдание для агрессии против Украины и проекта восстановления путинской империи. По своей сути они относятся к опасным курьезам юридической истории, подобно законам о защите «немецкой чести» нацистов, которые в России будущего будут признаны незаконными. Кстати, написав предыдущее предложение, я, согласно российскому Кодексу административных правонарушений, совершил правонарушение, поскольку с апреля 2022 года в России публичное сравнение действий СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войны карается арестом на 15 суток.
Операция влияния
Вся эта ситуация, конечно, кажется комической, но за последние пару лет в России более тысячи людей были отправлены в тюрьму на основании так называемых законов о памяти и статей о запрете распространения ложной информации о вооруженных силах России. Владимир Кара-Мурза в настоящее время отбывает 25-летний срок в колонии строгого режима за распространение якобы ложной информации о так называемой военной спецоперации.
Теперь Россия пытается продемонстрировать, будто бы она имеет право применять свои абсурдные законы о памяти, призванные увековечить сталинскую историческую интерпретацию и сталинскую идентичность в России, на территории, которую Путин желает сделать частью своей империи.
Уголовное дело против премьер-министра Эстонии можно легко списать на троллинг. Но в нем содержатся послания, заставляющие задуматься. Это преднамеренная атака на эстонскую юрисдикцию. У России нет ни малейшего права или возможности в соответствии с какими-либо принципами международного права в действительности добиться возбуждения подобного уголовного дела. Разумеется, Бастрыкин это прекрасно знает. Следовательно, это правовая агрессия, посягательство на эстонскую юрисдикцию.
Разумеется, это еще и психологическая операция, причем не столько против эстонской общественности и Каи Каллас. Жителям Эстонии, как правило, плевать на подобные действия россиян. Да и вряд ли многие будут советовать экстрадировать Каллас в Россию. Но есть надежда, что хотя бы некоторые на старом Западе задумаются о том, чтобы - как в случае депортации 1949 года - вызвать полицию, если начнут депортировать невинных людей.
Это один из элементов недавно активизированной россиянами операции влияния, направленной на то, чтобы внедрить в сознание мировой общественности мысль, будто страны Балтии являются второсортными государствами, не похожими на другие страны НАТО. К этой серии действий и заявлений относятся, например, блокирование Эстонии в качестве председателя ОБСЕ, высылка послов стран Балтии из России, угрозы в адрес стран Балтии в связи с российскими выборами и т.д. Налицо стремление создать впечатление, что суверенитет стран Балтии более уязвим, чем в случае других государств, и что Россия имеет больше прав на троллинг в отношении стран Балтии, чем в отношении других. Короче говоря, делается все, чтобы погрузить общества западных стран в состояние «информационной готовности», чтобы к странам Балтии начали относиться по-особенному.
Над возбужденным ими уголовным делом можно посмеяться, но и соответствующий урок им следует преподать. Кажется, наиболее подходящим вариантом будет немедленная ликвидация всех до единого советского монумента. Правительство Каи Каллас уже сделало большую часть этой работы, но быстрое и конкретное завершение этого процесса стало бы достойным ответом Москве.