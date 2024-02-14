Украинские военные утверждают, что большой десантный корабль «Цезарь Куников» уничтожен. Что известно

При этом канал «Два майора» утверждает, что «весь экипаж жив».

Ответственность за случившееся Z-блогеры возложили на руководство Черноморского флота, из-за которого, как написал «Военный осведомитель», корабли флота, «до сих пор не обладающие никакими адекватными угрозе средствами противодействия, расстреливают как куропаток».

Весной 2022 года большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения в результате обстрела ВСУ в порту Бердянска. БДК «Саратов» в результате того же обстрела был затоплен. Позже затонул и «Новочеркасск», но в результате другой атаки — 26 декабря 2023 года в порту Феодосии по нему ударили крылатыми ракетами Storm Shadow.

«Поняли, что не отбиться им»

Бывший моряк, который служил на БДК «Цезарь Куников», утверждает в разговоре с Русской службой Би-би-си, что экипаж корабля выжил и успел вовремя покинуть тонущее судно.

«Поняли, что не отбиться им, вовремя покинули корабль, - сказал собеседник Би-би-си. - Есть такой элемент, как покидание корабля при угрозе его гибели, - говорит бывший моряк. - Каждый член экипажа знает, в каком спасательным плоту он должен быть».

По его словам, на борту «Цезаря Куникова» в момент атаки украинских морских дронов находилось 89 человек. Отбиться от атаки дронов, по мнению собеседника Би-би-си, БДК с его вооружением никак не мог.