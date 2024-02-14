Насыщенный день в таллиннском ЗАГСе: в День святого Валентина оформили более 20 браков

«Сегодня в ЗАГСе насыщенный свадьбами день - в двух залах будет зарегистрировано в общей сложности 22 брака», - сообщила заместитель руководителя Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния Ингрид Саревет.

По словам Саревет, День святого Валентина - традиционно популярный день для заключения брака, однако количество желающих вступить в брак зависит и от дня недели. «14 февраля прошлого года в Таллиннском ЗАГСе было заключено 15 браков», - добавила она.

В зимние месяцы в среднем регистрируется 10-12 браков в день. Летом регистрируется 20-22 брака в день, церемонии проходят в трех залах.

Другие популярные даты первой половины этого года: 29.02.2024 (день високосного года), 04.04.2024, 20.04.2024 и 24.04.2024.