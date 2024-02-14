День святого Валентина - 14 февраля - популярная дата для заключения браков в Таллиннском ЗАГСе. В этом году в двух залах ЗАГСа оформят брак аж 22 пары.
Насыщенный день в таллиннском ЗАГСе: в День святого Валентина оформили более 20 браков
«Сегодня в ЗАГСе насыщенный свадьбами день - в двух залах будет зарегистрировано в общей сложности 22 брака», - сообщила заместитель руководителя Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния Ингрид Саревет.
По словам Саревет, День святого Валентина - традиционно популярный день для заключения брака, однако количество желающих вступить в брак зависит и от дня недели. «14 февраля прошлого года в Таллиннском ЗАГСе было заключено 15 браков», - добавила она.
В зимние месяцы в среднем регистрируется 10-12 браков в день. Летом регистрируется 20-22 брака в день, церемонии проходят в трех залах.
Другие популярные даты первой половины этого года: 29.02.2024 (день високосного года), 04.04.2024, 20.04.2024 и 24.04.2024.
В прошлом году самому старшему жениху было 87 лет
В Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния в прошлом году заключили 2384 брака, самому старшему жениху было 87 лет, а самой старшей невесте - 79. Самыми популярными месяцами для заключения брака стали июль и август, в это время было зарегистрировано более 600 браков. Зарегистрировано 3609 новорожденных, в их числе 48 пар двойняшек и одни четверняшки.