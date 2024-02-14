Маргус Цахкна: меня поражают нападки на Тийта Рийсало, он просто прислушивается к предпринимателям

Цахкна задался вопросом, какой предприниматель или эксперт захочет поделиться своим видением, опытом и вносить свой вклад в государственный сектор в будущем, если результатом становится то, что потом их имена полощатся в СМИ. «Да, многие из них открыто и честно поддержали «Ээсти 200», вероятно, потому, что у нас есть общее видение, как улучшить государство. Все имена общедоступны, и мы этим гордимся».

Цахкна отметил, комментируя обвинения в конфликте интересов, что для проведения крупных реформ необходимо привлечь частный сектор, но все закупки будут осуществляться в соответствии с законом. «Так Эстония функционирует как правовое государство в третьем десятилетии XXI века».

В различных публикациях в прессе министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало, принадлежащего к партии «Ээсти 200», обвинили в том, что он сотрудничает с несколькими частными компаниями в развитии проекта персонального государства и что вся эта концепция разработана в компании Nortal, которую возглавляет один из основателей «Ээсти 200» Прийт Аламяэ.

Тийт Рийсало пояснил в студии Postimees, что упомянутые в прессе 200 млн евро - определенно не то число, которое отражает расходы на проект персонального государства. Рийсало сказал, что развитие концепции государства не означает уничтожения всей существующей ИТ-системы и построение новой, а означает, скорее, разумную модернизацию имеющегося.

Рийсало сказал, что нам необходимо использовать программное обеспечение Эстонии как цифрового государства как можно более разумно и устойчиво: посмотреть, какие приложения все еще можно использовать, и есть ли такие, которые можно с легкостью развивать дальше. «В некоторых случаях, вероятно, целесообразнее построить систему с нуля».

Кроме того, по мнению Рийзало, пресса несправедливо освещает уход вице-канцлера информационных технологий Луукаса Ильвеса. Рийзало выразил надежду, что Ильвес продолжит сотрудничество с министерством.