Лидер партии «Ээсти 200» Маргус Цахкна заявил, что он изумлен атаками на министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало. Цахкна заявил, что не понимает, почему министра обвиняют в том, что он прислушивается к предпринимателям.
Маргус Цахкна: меня поражают нападки на Тийта Рийсало, он просто прислушивается к предпринимателям
Маргус Цахкна заявил, что шокирован запальчивостью, с которой нападают на министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало, поскольку тот осмелился представить план оживления эстонской экономики и одну из крупнейших реформ, разработанной «Ээсти 200», - концепцию персонального государства.
«Обвинения заключаются в том, что он прислушался к предпринимателям. Да, до сих пор было обычным, что деньги поступают откуда-то с полки, а старые политические партии допускают только более высокие расходы. Доказательством тому является наша текущая долговая нагрузка, большая часть которой приходится на текущие расходы на покрытие предвыборного пакета предыдущего правительства. Исключительно приятно повышать пенсии, зарплаты и льготы бюджетникам. Но никого не волнует, откуда берутся деньги».
Цахкна пояснил, что «Ээсти 200» была образована для того, чтобы провести масштабные реформы в эстонском государстве, чтобы у людей были равные возможности, чтобы люди чувствовали себя счастливыми и изменили бы организацию работы государства. Он добавил, что развивая персональное государство, мы сократим бюрократию, заменим работу чиновников технологиями и перейдем к услугам, основанным на потребностях, что позволит народу Эстонии получать те услуги, которые ему действительно нужны. Лидер партии подтвердил, что это и есть государственное реформирование.
«Министра экономики и информационных технологий обвиняют в том, что он прислушивается к предпринимателям. Тем предпринимателям, которые действительно создают добавленную стоимость, рабочие места и поддерживают эстонские инновации. Предпринимателям, которые делают великие дела по всему миру и хотят посвятить свое свободное время и силы благу страны».
Цахкна задался вопросом, какой предприниматель или эксперт захочет поделиться своим видением, опытом и вносить свой вклад в государственный сектор в будущем, если результатом становится то, что потом их имена полощатся в СМИ. «Да, многие из них открыто и честно поддержали «Ээсти 200», вероятно, потому, что у нас есть общее видение, как улучшить государство. Все имена общедоступны, и мы этим гордимся».
Цахкна отметил, комментируя обвинения в конфликте интересов, что для проведения крупных реформ необходимо привлечь частный сектор, но все закупки будут осуществляться в соответствии с законом. «Так Эстония функционирует как правовое государство в третьем десятилетии XXI века».
В различных публикациях в прессе министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало, принадлежащего к партии «Ээсти 200», обвинили в том, что он сотрудничает с несколькими частными компаниями в развитии проекта персонального государства и что вся эта концепция разработана в компании Nortal, которую возглавляет один из основателей «Ээсти 200» Прийт Аламяэ.
Тийт Рийсало пояснил в студии Postimees, что упомянутые в прессе 200 млн евро - определенно не то число, которое отражает расходы на проект персонального государства. Рийсало сказал, что развитие концепции государства не означает уничтожения всей существующей ИТ-системы и построение новой, а означает, скорее, разумную модернизацию имеющегося.
Рийсало сказал, что нам необходимо использовать программное обеспечение Эстонии как цифрового государства как можно более разумно и устойчиво: посмотреть, какие приложения все еще можно использовать, и есть ли такие, которые можно с легкостью развивать дальше. «В некоторых случаях, вероятно, целесообразнее построить систему с нуля».
Кроме того, по мнению Рийзало, пресса несправедливо освещает уход вице-канцлера информационных технологий Луукаса Ильвеса. Рийзало выразил надежду, что Ильвес продолжит сотрудничество с министерством.