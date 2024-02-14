Именем святого Валентина! Краткая история любовного зелья: афродизиаки и наука

Склянка с красной жидкостью Фото: Moussa81

Начнем с того, что не стоит путать афродизиаки и любовные зелья. Первые имеют вполне конкретное предназначение: повысить сексуальное влечение и ослабить внутренние ограничения.

Вторые же нужны для того, чтобы вызвать в ком-то чувство любви, которое до сих пор определениям не поддается, зачастую является иррациональным, и никто толком не знает, как и почему оно возникает.

Это, впрочем, не значит, что человечество не пробовало подобные зелья создать.

Вот, например, рецепт из текстов, найденных при раскопках трех гробниц комплекса Мавандуй в китайской провинции Хунань, относящихся к III-II векам до н.э. : «Возьми четыре когтя с левой лапки голубя и четыре ногтя с левой руки молодой девушки. Обжарь их и мелко разотри. Дай это человеку, и он будет твой».

Современные же версии предлагают, например, погрузить в стакан с водой белый и розовый кварц, перемешать их палочкой корицы и произнести заклинания при полной Луне (если вы считаете себя немного ведьмой), или смешать гранатовый сок, клубничную водку и клубничный ликер «Шамбор» в пропорции 2:1:1.

Второе имеет смысл, потому что алкоголь как раз и подавляет наложенные социумом и воспитанием ограничения и может привести к желанному результату.

Много рецептов хороших и разных, но больше все-таки… разных

Воробьиха с птенцами Фото: Nataba