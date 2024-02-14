В День святого Валентина разбираемся, что говорит по поводу афродизиаков история и наука.
Именем святого Валентина! Краткая история любовного зелья: афродизиаки и наука
День святого Валентина: подарки, амурчики, шоколад, красные розы и не менее красные сердца! Другими словами, День влюбленных, в предвкушении которого радостно потирают руки владельцы магазинов и ресторанов.
По поводу его происхождения есть несколько версий, весьма далеких от приторно-трогательных современных атрибутов. То ли император Клавдий казнил 14 февраля (но в разные годы) двух провинившихся в чем-то Валентинов, то ли таким образом католическая церковь решила инкорпорировать римский праздник очищения и плодородия, Луперкалии, в христианский календарь.
Во время Луперкалий полагалось приносить в жертву козла и пса, после чего молодые жрецы оборачивали чресла только что содранными шкурами и гонялись за молодыми женщинами, стегая их вырезанными из этих же шкур ремнями. Не подумайте плохого, делалось это исключительно для повышения плодовитости. Говорят, что некоторые дамы даже выстраивались в очереди, чтобы получить гарантии репродуктивного здоровья.
Со временем истребление коз и собак вышло из моды, однако необходимость повышения плодовитости, как мужской, так и женской, осталась. Отсюда и пошли разные снадобья, названные афродизиаками в честь греческой богини любви Афродиты.
Если кратко, то под это определение подпадают средства, способные повысить сексуальное влечение и половую активность.
Некоторые популярные в прошлом рецепты дошли и до нас, другие же, благодаря изменившимся представлениям о вкусе и съедобности компонентов, к счастью, вышли из употребления.
Любовное зелье
Начнем с того, что не стоит путать афродизиаки и любовные зелья. Первые имеют вполне конкретное предназначение: повысить сексуальное влечение и ослабить внутренние ограничения.
Вторые же нужны для того, чтобы вызвать в ком-то чувство любви, которое до сих пор определениям не поддается, зачастую является иррациональным, и никто толком не знает, как и почему оно возникает.
Это, впрочем, не значит, что человечество не пробовало подобные зелья создать.
Вот, например, рецепт из текстов, найденных при раскопках трех гробниц комплекса Мавандуй в китайской провинции Хунань, относящихся к III-II векам до н.э. : «Возьми четыре когтя с левой лапки голубя и четыре ногтя с левой руки молодой девушки. Обжарь их и мелко разотри. Дай это человеку, и он будет твой».
Современные же версии предлагают, например, погрузить в стакан с водой белый и розовый кварц, перемешать их палочкой корицы и произнести заклинания при полной Луне (если вы считаете себя немного ведьмой), или смешать гранатовый сок, клубничную водку и клубничный ликер «Шамбор» в пропорции 2:1:1.
Второе имеет смысл, потому что алкоголь как раз и подавляет наложенные социумом и воспитанием ограничения и может привести к желанному результату.
Много рецептов хороших и разных, но больше все-таки… разных
Проблема продолжения рода (и получения удовольствия в процессе) волновала человечество давно и настолько сильно, что в ход шли даже откровенно ядовитые растения и насекомые. К таковым относятся, например, жуки-нарывники, они же шпанские мушки, в панцире которых содержится вещество кантаридин.
Вообще-то оно является ядом, против которого эффективного противоядия на данный момент нет, но может стимулировать сексуальное возбуждение, раздражая мочевыводящие пути.
Афродизиаками также считались: воробьиные языки и мозг, которые якобы стимулировали «произведение семени», семена ясеня, и, согласно английскому врачу и фармацевту XVII века Николасу Калпеперу, морковь, пастернак и спаржа, потому что они по форме напоминают мужские гениталии.
По несокрушимой логике того времени, «подобное стремится к подобному», следовательно, если какое-то растение или животное по форме или текстуре напоминает что-то, относящееся к процессу продолжения рода, то оно должно как-то на этот процесс влиять. К этой же категории, кстати, относятся и женьшень с устрицами.
Еще один британский ученый XVII-XVIII веков Уильям Салмон в своей книге «Ботанология» рассказывал читателям, что крепкий отвар из бобов возбуждает похоть и полезен при «импотенции у тех представителей мужского рода, кои не обладают силой для Акта (это у Салмона с большой буквы) зарождения… по причине того, что бобы по форме похожи на головку пениса».
Японские «женщины для удовольствия» (юдзё) свято верили в пользу настойки из угрей, корня лотоса и обугленного тритона, а уже упомянутые мною китайские манускрипты советовали делать припарки из мяса цыпленка, закусанного насмерть пчелами.
Вряд ли кто-то из нас даже по острой нужде отважится на подобные эксперименты, поэтому давайте посмотрим на то, что считается афродизиаками в наше время, и есть ли от них какая-то польза.
Устрицы
Говорят, что легендарный Казанова съедал по 50 устриц, отправляясь на очередные приключения, которые (если верить его автобиографии) всегда были чрезвычайно успешными. Эти двустворчатые моллюски уже давно считаются незаменимым средством для возбуждения сексуального влечения, но, скорее всего, это тот случай, когда на устриц работает их устоявшаяся репутация, а не реальные факты.
В 2005 году Джордж Фишер, профессор из Университета Барри в Майами, обнаружил, что не устрицы, но их близкие родственницы, мидии, содержат D-аспарагиновую кислоту, которая повышает уровень половых гормонов у лабораторных крыс.
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Ее влияние на человека все еще изучается, хотя известно, что она может повысить уровень тестостерона у мужчин.
Профессор медицины и специалист по сексуальному здоровью из Калифорнии Майкл Крихман в 2015 году отметил, что хотя устрицы и содержат цинк, важный элемент для стимулирования выработки тестостерона, непосредственного влияния на усиление сексуального влечения моллюски не оказывают.
Женьшень
Однозначного вердикта по поводу женьшеня наука пока что не вынесла, несмотря на долгую карьеру этого корня в традиционной китайской и корейской медицине.
Сравнительный анализ целого ряда медицинских исследований, посвященных влиянию женьшеня на мужское сексуальное здоровье, показал отсутствие единого тренда в полученных результатах.
Кто-то сообщал об улучшении показателей спермограмм, кто-то большой разницы не заметил.
Шоколад
Если верить историческим мифам, то император ацтеков Монтесума II выпивал 50 чашечек шоколада (да, опять 50, как устрицы Казановы) перед тем, как отправиться навестить свой гарем.
Хотя афродизиаком шоколад не является, он способствует выработке «гормонов хорошего самочувствия» — допамина, серотонина, окситоцина и эндорфинов, расширяет кровеносные сосуды и снижает стресс.
Кроме того, темный шоколад содержит небольшое количество аминокислоты под названием триптофан, необходимой для выработки серотонина. Серотонин же часто называют «гормоном счастья»: его уровень повышается во время эйфории и снижается при депрессии.
При этом избыток серотонина может привести к прямо противоположному эффекту и напрочь отбить сексуальное влечение.
Мака перуанская
Она же — клоповник Мейена. Внешне похожа на петрушку. Эта травка вот уже больше двух тысячелетий пользуется репутацией народного средства для того, чтобы добавить телу энергии, а уму — ясности, не говоря уже о повышении либидо, в том числе и у женщин, достигших менопаузы.
Согласно одному из исследований, мака вызывала рост сексуального влечения у мужчин, не влияя при этом на уровень тестостерона, что делает скучный клоповник абсолютным чемпионом в соревновании афродизиаков… если, конечно, это действительно так.
Потому что скептиков тоже хватает. Например, профессор Медицинского центра Джорджтаунского университета Адриан Фью-Берман говорит, что хотя «мака может положительно влиять на сексуальную дисфункцию, однозначный вывод сделать трудно».
А американский ботаник Крис Килэм считает, что «вопрос не в том, работает ли она, а в том, каков механизм ее воздействия».
Мед
Почему-то мед считается афродизиаком, в том числе и в русской традиции. Кое-кто говорит, что медовый месяц и называется медовым не столько потому, что он сладок, сколько потому, что мед способствует его успешному проведению.
У меда, безусловно, имеется масса полезных свойств, но о его влиянии на сексуальные функции науке не известно.
Впрочем, интимный ужин, который завершит десерт с медом, вполне может создать соответствующее настроение. Точно так же, как и десерт с шоколадом.
Горянка
Она же эпимедиум, она же пустолист, епископская шляпа, крылья феи, трава сексуально возбужденного козла или инь ян хо.
Название говорит само за себя. Активным веществом «возбужденного козла» является икарин, один из наиболее распространенных компонентов в пищевых добавках, якобы повышающих уровень тестостерона.
Механизм действия у икарина точно такой же, как и у хорошо известной виагры: расслабляет гладкую мускулатуру и способствует свободному течению крови туда, куда требуется. Совершенно точно помогает грызунам. С людьми же вопрос еще недостаточно изучен.
Афродизиаки и еда
Можно сказать, что в разное время и в разных странах афродизиаками считалось такое количество овощей, фруктов, специй и продуктов животного происхождения, что практически вся возможная еда когда-то употреблялась с надеждой на повышение сексуальной активности.
Сейчас, кроме устриц с шоколадом, к этому списку добавились клубника, авокадо, грецкие орехи, шафран, специи, чеснок, крабы, спаржа и перец чили.
А существует ли какая-то особая еда, которая способна резко повысить сексуальное влечение и обеспечить незабываемый вечер? Вообще-то, нет. И это даже хорошо. Потому что любой продукт, обладающий таким гарантированным действием, будет, по словам старшего преподавателя Лундского университета в Швеции Джессики Эббот, просто опасен.
«Большая часть поглощаемой нами пищи не имеет побочных эффектов. Если бы они были, мы бы не могли есть ее регулярно», — говорит она.
В России, например, афродизиаками для мужчин считались бобровая струя (секрет из особых желез речных бобров), а также бычья и медвежья кровь, которые совершенно точно нельзя отнести к повседневной пище, не говоря уже о таких «деликатесах», как семенники козлов и быков.
Вера человечества в еду, способную вызвать сексуальное влечение, является производной нашей психики, а не физиологии.
«Если вы верите, что какая-то еда усиливает сексуальное желание, то на вас влияет эффект плацебо», — говорит психотерапевт и сексолог из Университета Рутгерса в Нью-Джерси Нэн Уайз.
«Наш индивидуальный опыт тоже может быть решающим фактором, определяющим, какие продукты повышают сексуальное желание у каждого из нас», — отмечает Жан-Кристоф Биллетер, доцент кафедры социального и сексуального поведения Гронингенского университета в Нидерландах.
Если когда-то после поедания определенного блюда, будь то устрицы, авокадо, клубника со сливками или селедка с картошкой, все закончилось самым благоприятным образом, то человек будет стремиться повторить весь антураж, надеясь на такой же эффект, говорят ученые.
В конечном итоге, главная цель афродизиаков заключается в том, чтобы предстать перед избранником в самом выгодном свете и оправдать ожидания. Хотя, если вы празднуете День святого Валентина с кем-то, ваша взаимная привлекательность уже гарантирована, причем без всяких афродизиаков.