Из Латвии в Россию. Как вывозят алкоголь из ЕС

В 2023 году Латвия стала для России основным поставщиком виски. За первые девять месяцев прошлого года Россия импортировала этот алкогольный напиток на сумму 244 миллионов евро.

По данным российского информагенства РИА «Новости», три четверти поставок виски в РФ на сумму 177 миллионов евро были осуществлены Латвией.

На втором месте - но с большим отрывом - Литва, которая экспортировала в РФ виски на сумму 27 миллионов евро. Впрочем, речь идет не только о виски, но и о вине.

Латвия продала России вино на сумму 73 миллионов евро, тем самым потеснив основного поставщика вин России - Италию. Крупнейший производитель вина в мире экспортировал в Россию в период с января по август 2023 года вино на сумму около 68 миллионов евро.

Согласно статистическим данным Латвии, в 2023 году в общем из этой страны в Россию до декабря 2023 года было экспортировано товаров на сумму свыше 1,1 миллиардов евро. Почти половину экспорта составляют напитки, алкоголь и уксус.

Таким образом, Россия в прошлом году была для Латвии на пятой позиции по объему экспорта.

Латвия осуществляет реэкспорт алкоголя

По большей части алкогольные напитки, которые экспортирует Латвия в Россию, с предприятий Западной Европы, которые зарегистрированы в этой балтийской стране. Это признают представители латвийской Ассоциации алкогольной отрасли.