Подведены итоги организованного Тартуским университетом и Союзом архитекторов Эстонии архитектурного конкурса на лучшее концептуальное решение реконструкции учебного корпуса Таллиннского отделения юридического факультета университета и дизайн дворовой территории. Победителем конкурса стал проект «Kaskaad» архитектурного бюро Kauss Arhitektuur.
Фото ⟩ Здание на бульваре Каарли в центре Таллинна кардинально изменится
Целью реконструкции учебного корпуса является создание новой среды для обучения студентов и работы профессорско-преподавательского состава, чтобы помимо лекций там могли происходить активное общение и учебная работа вне лекций. Новое пространственное решение предлагает не только лекционные аудитории, но и различные зоны для учебы, командной работы и общения.
По словам канцлера Тартуского университета и председателя жюри Кстины Ноорметс, это была непростая задача. «С одной стороны, очень важно расположение – нам нужно было подумать о том, как достойно представить Тартуский университет рядом с площадью Свободы, чтобы здание соответствовало городскому пространству, и отнестись с уважением к окружающей исторической среде, сохранив баланс между объемами старого и нового здания. К предложенным на конкурс проектам жюри отнеслось с большим вниманием, а по поводу некоторых работ были даже противоположные мнения: каким на самом деле должен быть фасад здания университета?» - рассказала Ноорметс.
Жюри признало лучшей концепцию проекта «Kaskaad» архитектурного бюро Kauss Arhitektuur, поскольку архитектурная идея понятна, решение сбалансировано и хорошо сочетается с существующими зданиями. Главный фасад представительный и достойный университета.
По проекту, перед входом в учебный корпус будут построены колонны с использованием воздушной деревянной конструкции, которая поможет создать объемную входную зону перед зданием, т.е. вход в здание будет как бы на шаг в глубину от уличного пространства. Многоуровневое и разнообразное открытое пространство, созданное во дворе, подходит для отдыха, работы и учебы. Остроумно и изобретательно использована крыша электроподстанции, соединенная со вторым этажом мостом, разделяющая пространство и образующая также навес для велосипедов. Большая открытая площадка - привлекательное решение для отдыха на свежем воздухе.
На конкурс было представлено шестнадцать концептуальных проектов, и все они получили соответствующие оценки. Призовой фонд составил 35 000 евро и был распределен следующим образом.
Приз за 1 место - 11 000 евро – конкурсная работа «Kaskaad» (авторы Кристина Аасвеэ, Лаури Элтермаа и Каур Тальпсеп из бюро Kauss Arhitektuur OÜ).
Приз за 2 место - 9000 евро – конкурсная работа «L ja L» (авторы Алвин Ярвинг, Отт Альвер, Мари Расс, Патрик Барбо, Лилль Вольмер, Луиза Мяннилаан и Лукас Лаубре из бюро Arhitekt Must OÜ).
Приз за 3 место - 7000 евро – конкурсная работа «Ava Mõte» (авторы Кейю Тулев, Анна Сольц, Эрвин Гольвих, Аллар Эско, Яан Кууземетс и Эрко Лухаару из архитектурного бюро DAGOpen OÜ).
Поощрительный приз в размере 4000 евро получила конкурсная работа «Tabula Rasa» (автор Виллем Томисте из архитектурного бюро Stuudio Tallin OÜ).
Поощрительный приз в размере 4000 евро вручен конкурсной работе «Nool» (авторы Лембит-Каур Стёор, Лийс Линдвере, Мартин Таго, Райво Котов и Винсент Марквардт из бюро KOKO arhitektid).
В состав жюри, оценивавшего конкурсные работы, вошли канцлер Тартуского университета Кстина Ноорметс, директор юридического факультета Гаабриэль Тавитс, руководитель отдела развития недвижимости университета Вильо Видер, представители Союза архитекторов Эстонии архитекторы Катрин Коов, Ева Комп и Юло Пейл, а также архитектор Леа Ярве из Таллиннского департамента городского планирования.