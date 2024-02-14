Фото ⟩ Здание на бульваре Каарли в центре Таллинна кардинально изменится

Целью реконструкции учебного корпуса является создание новой среды для обучения студентов и работы профессорско-преподавательского состава, чтобы помимо лекций там могли происходить активное общение и учебная работа вне лекций. Новое пространственное решение предлагает не только лекционные аудитории, но и различные зоны для учебы, командной работы и общения.

По словам канцлера Тартуского университета и председателя жюри Кстины Ноорметс, это была непростая задача. «С одной стороны, очень важно расположение – нам нужно было подумать о том, как достойно представить Тартуский университет рядом с площадью Свободы, чтобы здание соответствовало городскому пространству, и отнестись с уважением к окружающей исторической среде, сохранив баланс между объемами старого и нового здания. К предложенным на конкурс проектам жюри отнеслось с большим вниманием, а по поводу некоторых работ были даже противоположные мнения: каким на самом деле должен быть фасад здания университета?» - рассказала Ноорметс.

Жюри признало лучшей концепцию проекта «Kaskaad» архитектурного бюро Kauss Arhitektuur, поскольку архитектурная идея понятна, решение сбалансировано и хорошо сочетается с существующими зданиями. Главный фасад представительный и достойный университета.