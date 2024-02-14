ИНТЕРВЬЮ ⟩ Экс-советник Трампа по нацбезопасности: он действительно готов взорвать НАТО, не понимая последствий

Джон Болтон на самом деле не верит в историю Дональда Трампа о том, что он сказал неназванному главе государства, что он будет поощрять Россию делать «все, что они, черт возьми, хотят» со странами, которые не соответствуют стандартам расходов на оборону НАТО. Но он считает, что угрозы бывшего президента - и его желание выйти из альянса - пугающе реальны, пишет влиятельное издание Politico.

«Послушайте, я был там, когда он почти вышел, и он не ведет переговоров», - сказал Болтон, который был советником Трампа по национальной безопасности. - Его цель здесь не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода».

Болтон, один из самых громких критиков Белого дома Трампа, уже давно выражает тревогу по поводу пребывания Трампа на посту президента. В своей книге «Комната, где это произошло» он изобразил Трампа человеком, незнакомым с основными фактами и движимым, прежде всего, желанием выиграть еще один срок.

По словам Болтона, недавние комментарии Трампа по поводу НАТО ничем не отличаются. Это не меняет реальности, которую Трамп хочет получить от альянса, который десятилетиями помогал упрочивать глобальный порядок, возглавляемый США. И Болтон хочет, чтобы защитники Трампа это признали.

«Я думаю, что есть некоторые республиканцы, которые поддерживают Трампа и говорят: "Нет, вы знаете, это не имеет большого значения. Он не собирается этого делать". Говорю вам, я был там, в Брюсселе, когда он чуть не сделал это», - сказал Болтон.

И если Трамп действительно уничтожит НАТО, предупредил он, последствия будут ужасными.

Это интервью было отредактировано для ограничения длины и обеспечения ясности.

- Каким было ваше первое впечатление, когда вы услышали комментарии Трампа о НАТО?