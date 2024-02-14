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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Экс-советник Трампа по нацбезопасности: он действительно готов взорвать НАТО, не понимая последствий

Президент США Дональд Трамп выступает вместе с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном (справа) во время заседания Кабинета Министров в Белом доме в Вашингтоне, Колумбия, 9 мая 2018 года. / ФОТО:AFP / SAUL LOEB Фото: SAUL LOEB/AFP
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Джон Болтон на самом деле не верит в историю Дональда Трампа о том, что он сказал неназванному главе государства, что он будет поощрять Россию делать «все, что они, черт возьми, хотят» со странами, которые не соответствуют стандартам расходов на оборону НАТО. Но он считает, что угрозы бывшего президента - и его желание выйти из альянса - пугающе реальны, пишет влиятельное издание Politico

«Послушайте, я был там, когда он почти вышел, и он не ведет переговоров», - сказал Болтон, который был советником Трампа по национальной безопасности. - Его цель здесь не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода».

Болтон, один из самых громких критиков Белого дома Трампа, уже давно выражает тревогу по поводу пребывания Трампа на посту президента. В своей книге «Комната, где это произошло» он изобразил Трампа человеком, незнакомым с основными фактами и движимым, прежде всего, желанием выиграть еще один срок.

По словам Болтона, недавние комментарии Трампа по поводу НАТО ничем не отличаются. Это не меняет реальности, которую Трамп хочет получить от альянса, который десятилетиями помогал упрочивать глобальный порядок, возглавляемый США. И Болтон хочет, чтобы защитники Трампа это признали.

«Я думаю, что есть некоторые республиканцы, которые поддерживают Трампа и говорят: "Нет, вы знаете, это не имеет большого значения. Он не собирается этого делать". Говорю вам, я был там, в Брюсселе, когда он чуть не сделал это», - сказал Болтон.

И если Трамп действительно уничтожит НАТО, предупредил он, последствия будут ужасными.

Это интервью было отредактировано для ограничения длины и обеспечения ясности.

- Каким было ваше первое впечатление, когда вы услышали комментарии Трампа о НАТО?

- На саммите НАТО в 2018 году он был очень близок к выходу из НАТО прямо на саммите. Поэтому каждый из этих заявлений, которые он делает уже более шести лет, для меня являются подтверждением, что идея выхода из НАТО для него очень серьезна. Люди говорят: «Ну, он не совсем серьезен. Он ведет переговоры с НАТО». Послушайте, я был там, когда он почти вышел, и он не ведет переговоров, потому что его цель здесь не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода.

На протяжении десятилетий мы говорили союзникам по НАТО, что им необходимо увеличить свои расходы на оборону. И те из нас, кто делал это в течение длительного времени, делали это для укрепления НАТО, чтобы США могли быть более гибкими по всему миру. Когда Трамп жалуется, что союзники по НАТО недостаточно тратят на оборону, он не жалуется, чтобы заставить их усилить НАТО. Он использует это, чтобы подкрепить свое оправдание, чтобы выйти.

Трамп утверждает, что победа в Неваде - это уже практически победа на выборах кандидата в президенты от республиканцев.
Трамп утверждает, что победа в Неваде - это уже практически победа на выборах кандидата в президенты от республиканцев. Фото: Reuters

- То есть вы не считаете, что Трамп перестал бы угрожать союзникам, если бы они просто выполнили задачу НАТО - тратить два процента своего ВВП на оборону?

- Для многих из этих союзников - в частности, для Германии - это не просто слова: «Хорошо, что ж, мы начнем тратить больше на оборону». На саммите НАТО в Кардиффе, Уэльс, в 2014 году было заключено обязательство, что в течение десятилетнего периода все члены НАТО в конечном итоге будут тратить два процента своего валового внутреннего продукта или больше на оборону, но этого не так и не произошло. За последние годы расходы увеличились. И во многом причина этого - Трамп. По его словам, если посмотреть на Германию, вторую по величине экономику в НАТО, то она по-прежнему колеблется на уровне 1,2-1,3 процента.

Трамп говорит: «Во-первых, европейцы платят России миллиарды долларов каждый год за природный газ. Во-вторых, европейцы обманывают нас в торговых переговорах. И, наконец, в-третьих, они тратят недостаточно средств для выполнения своих обязательств перед НАТО». Так что даже если бы люди начали уделять этому больше внимания, я не думаю, что это изменило бы его мнение.

- Конгресс ввел новые ограничения, которые могут предотвратить возможность президента выйти из НАТО. Свяжет ли это руки Трампу?

- Никогда окончательно не решалось, может ли президент в одностороннем порядке выйти из договора, но это случалось неоднократно на протяжении всей американской истории. Я сам участвовал в нескольких примерах: выход Джорджа Буша из Договора по противоракетной обороне 1972 года, выход Трампа из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и договора по открытому небу с Россией. Конгрессу это не нравится, но я думаю, что по конституционной логике это полностью в руках президента.

Так что этот закон его не ограничит. Я думаю, если бы это было проверено в суде, оно было бы признано неконституционным. Но даже если я совершенно неправ, и Трамп объявит о выходе из НАТО, кто-то подаст в суд на основании этого статута, и будет судиться в течение двух или трех лет. Представьте себе ущерб, который будет нанесен НАТО, в то время как Трамп открыто нападает на него.

- Какие последствия может иметь выход Трампа из НАТО? Что это будет означать для страны и мира?

- Это означало бы конец НАТО. Мы являемся лидером НАТО, и то, что выживет, будет остатками какой-то структуры Европейского союза, но это будет иметь последствия за пределами Европы и Северной Америки. Я думаю, что это будет катастрофой для авторитета США во всем мире. Если мы готовы отказаться от НАТО, то не существует надежного американского альянса. Многие люди, например, говорят, что Трамп был бы для Израиля намного лучше, чем Байден. Что ж, если Трамп готов нанести удар по НАТО, что заставляет кого-либо думать, что он не стал бы наносить удар по Израилю, если бы это соответствовало его целям?

- Что бы это означало для безопасности США, если бы США не смогли сформировать альянсы, которым могли бы доверять другие страны?

Это было бы разрушительно, и часть этого желания выйти из НАТО заключается в том, что Трамп понятия не имеет о том, чем занимаются структуры альянса и насколько полезными они могут быть. Он пробыл президентом четыре года, ничего об этом не знал, когда вошел в Овальный кабинет, и ничего об этом не знал, когда ушел. Поэтому он понятия не имеет, какой ущерб нанесет выход из НАТО. Возможно, он единственная фигура в американской политике, которая так думает. Вокруг, конечно, есть сумасшедшие, которых, откровенно говоря, не волнует, каким будет эффект, но они представляют собой явное меньшинство.

Штаб-квартира НАТО.
Штаб-квартира НАТО. Фото: Olivier Hoslet

- Есть ли у этих стран какой-либо стимул начать увеличивать суммы, которые они тратят на оборону?

Никогда не будет достаточно. Для некоторых из этих стран это означает, что они должны будут удвоить расходы на оборону. Они не могут просто щелкнуть пальцами и сделать это. Так что через два года часть из них все равно не будет на уровне двух процентов, и все давление - с угрозой России в Европе, с беспорядками на Ближнем Востоке, с угрозой, исходящей от Китая - увеличивает расходы на оборону.

Например, японцы тратят всего около одного процента ВВП, и когда премьер-министр Фумио Кисида был в Вашингтоне пару месяцев назад, он пообещал, что Япония удвоит свои расходы на оборону до двух процентов ВВП в течение пяти лет, что уже представляет собой довольно быстрый рост. Экономика Японии должна будет вырасти в ближайшие пять лет более чем в два раза. Это уже довольно драматичный шаг для Японии, и это все равно увеличит ее лишь до двух процентов, если она сможет выполнить свое обещание.

- Почему избирателей это должно волновать?

- Что ж, если они хотят обезопасить страну, крайне важно иметь альянсы, которые помогут укрепить нашу власть во всем мире. Знаете, в мире нет естественного порядка. А тот порядок, который там есть, в основном обеспечивается Соединенными Штатами и их альянсами. Мы делаем это не из благотворительности. Мы делаем это, потому что в наших национальных интересах иметь торговлю, инвестиции и все, что связано с миром, которому не угрожают враждебные, воинственные, агрессивные страны. Это правда, что, вероятно, большинство союзников в какой-то степени пользуются мощью США - и им следует платить больше. Но ответ, когда они этого не делают, заключается не в том, насолить кому-то.

Фото из архива: Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки во время двусторонней встречи на саммите лидеров G20 в Осаке, Япония, 28 июня 2019 года.
Фото из архива: Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки во время двусторонней встречи на саммите лидеров G20 в Осаке, Япония, 28 июня 2019 года. Фото: REUTERS/Кевин Ламарк

- Как оппоненты Трампа могут заставить избирателей обратить на это внимание?

- Я думаю, что политические лидеры обеих партий за 30 с лишним лет, с момента падения Советского союза и победы в Холодной войне, не проделали хорошую работу, чтобы объяснить людям, что то, что происходит на международном уровне, может угрожать нашей экономике и нашему образу жизни здесь. После распада Советского союза люди говорили о «конце истории». И все говорили: «Это экономика, дурак», как будто международные дела ничего не значили.

Что ж, я думаю, что люди просыпаются, и это важно, и это нужно поощрять. Но политические лидеры должны объяснить избирателям и обосновать, почему эти угрозы требуют американского ответа. Мой ответ - это подход Рональда Рейгана к миру через силу, а большая защита требует больших денег. Но если политические лидеры не объясняют этого американскому избирателю, неудивительно, что они задаются вопросом, почему их просят это сделать

- Разговор, который он упомянул, кажется вам реальным?

- Я никогда не слышал, чтобы он говорил что-то подобное, и то, как идет разговор, не кажется реальным. Знаете, он придумывает много разговоров, в которых люди всегда называют его «сэр». Возможно, его подчиненные называют его сэром, потому что так правильно. Но иностранные лидеры никогда бы его так не назвали. Они называют его либо господином президентом, либо Дональдом, это во-первых. Но, во-вторых, тот факт, что именно воображаемый разговор заставляет Трампа выглядеть очень хорошо (как и все воображаемые разговоры Трампа), не означает, что он не верит в то, что говорит.

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