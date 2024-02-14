Кая Каллас объяснила автомобильный налог необходимостью инвестировать в гособорону

Каллас отметила, что правительство увеличило расходы на государственную оборону, чтобы обеспечить безопасность и оборонную способность государства. Она подчеркнула, что правительство может тратить лишь доходы, поступившие от налогоплательщиков. По словам Каллас, прогнозируемый доход с автомобильного налога составит 236 миллионов евро. Она отметила, что ввести налог рекомендовала и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Премьер-министр подчеркнула, что от расходов на автомобиль, таких как расходы на топливо, страхование и ремонт, автомобильный налог составляет лишь 2 %. В качестве примера она привела, что за десятилетний автомобиль необходимо в месяц платить 14 евро. «Если автомобилю 15 лет, эта сумма уменьшается до семи евро, если 20 лет - до четырех евро в месяц», - сказала Каллас.

Каллас подтвердила, что она также не хотела бы вводить автомобильный налог, но ввиду сложившейся в сфере безопасности ситуации в государственную оборону необходимы дополнительные инвестиции, из-за чего необходим и больший вклад со стороны налогоплательщиков. Так можно будет покрыть неизбежно необходимые расходы.

Министр финансов Март Вырклаэв ответил на вопрос Рийны Солман, сообщив, что государственный бюджет находится в дефиците и для того, чтобы избежать долговой спирали, необходимо найти баланс между доходами и увеличением расходов. По словам министра финансов, основная цель налога на автомобиль - сократить число покупок автомобилей, побудить людей использовать более экологичные модели и поддержать использование более экологичного транспорта. Он добавил, что доходы с налога на моторное транспортное средство поступят в государственный бюджет и будут в числе прочего направлены на общественный транспорт и инвестиции в дороги.

На инфочасе премьер-министр Кая Каллас ответила на вопрос Урмаса Рейнсалу о политике правительства, на вопросы Сийма Похлака и Марта Хельме об автомобильном налоге и на вопрос Алексея Евграфова о коммунальных счетах. Министр финансов Март Вырклаэв ответил на вопрос Калле Грюнталя о приватизации предприятий.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс ответил на вопрос Вадима Белобровцева о зарплатах полицейских и спасателей и на вопрос Хелира-Валдора Сеэдера об иммиграции.