В своей предыдущей статье я окрестила Нарву городом «бабушек в беретках», пишет журналист Диана Харламова. В этой хотела бы поподробнее поговорить о том, как одеваются в Нарве, и о том, стоит ли встречать людей по одежке.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Неужели люди в Нарве плохо одеты?
Я отдаю себе отчет в том, что мои «бабушки в беретках» - это когнитивное искажение. Но оно не то чтобы с луны упало: любому чужаку, заехавшему в Нарву на полдня, этот город запомнится именно так. В зависимости от времени года беретки могут сменяться на сандали и ситцевые платья, но суть останется прежней. Отчего же?
Нарва - город, примерно 25% населения которого составляют люди старше 65 лет. Это те самые люди советского периода, который вряд ли можно отнести к золотому веку фэшн. В союзе все время существовали перебои в модных поставках, на моделей Сен Лорана для Dior, разгуливающих по Москве в 59-ом смотрели, как на прилетевших с модных небес инопланетян, а достать те или иные модные штучки бывало проблематично, что не раз обыгрывалось или высмеивалось в советских фильмах.
Фокус раннего СССР отлично характеризовал стих Маяковского про розы: стране нужен был металл, а индивидуальность человека или его самовыражение были до лампочки. Ближе к распаду союза ситуация менялась, но у очень многих отношение к моде и стилю было впитано с молоком матери: это было чем-то неважным, ненужным и необязательным.
Так эти люди жили всю жизнь, так они и состарились, и примерно в таком виде выходят на улицы Нарвы. Кто-то неосознанно одевается так, как было модно во времена их молодости, кто-то просто не запаривается и носит то, в чем комфортно, тепло и не накладно жить жизнь. И так дела обстоят не только в Нарве - среднестатистическую женщину 40+ из России, Украины или других постсоветских стран без труда можно вычислить в любом уголке мира по нелепому головному убору, плохо подобранным вещам с аляповатыми принтами, которые вышли из моды еще до того, как туда вошли, и по отсутствию легкого небрежного шика, присущего тем, кто сечет в модной теме. У типичного же нарвского пенсионера вообще жизнь не сахар, да и мало кто умеет достойно одеваться на недостойную пенсию.
А поскольку образ типичного «горожанина» складывается из образов тех людей, которых мы чаще и больше видим на улице, неудивительно, что в маленькой Нарве лицом города становятся именно пенсионеры. Пока хорошо одетые люди сидят на работе или ездят по делам на машине, пожилые жители Нарвы совершают моционы и походы в магазин не спеша и не таясь. Оттуда - и когнитивное искажение. Молодежь и люди среднего возраста здесь одевается так же, как в любых других городах Эстонии - у них чуть больше интереса к собственному внешнему виду и какая-никакая насмотренность из Интернета.
Но можно ли судить город или человека, основываясь исключительно на том, как он одет? Я пришла к выводу, что нельзя. Хотя и очень-очень хочется, знаю. Наш обезьяний мозг постоянно стремится проводить параллели и все упрощать. Но тот факт, что человек одет не модно или не стильно, говорит только об одном: этот человек одет не модно или не стильно. Иногда к этому можно приписать «в данный период времени».
Такая приписка бывает довольна важна в некоторых случаях - я, например, совершенно спокойно могу пойти в магазин в розовой пижаме и длинных желтых носках с кетчупами, хотя на любое официальное мероприятии, для встречи с друзьями или похода в кино выберу менее дурной наряд. А во время путешествий в другие страны я вообще выгляжу очень скучно - настолько скучно, насколько мне позволяет ручная кладь и ритм поездки.
Но все же одежка говорит об одежке. Не об умственных способностях человека, не о его характере, не о том, насколько он интересен и приятен в общении. Иногда это даже о его реальном финансовом положении ничего не говорит - я знаю много модников с голым задом и пустым кошельком, а также знаю людей состоятельных, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы сочетать вещи по цветам или подбирать подходящие конкретно им фасоны. Поэтому делать выводы о человеке, не поговорив с ним, хоть и кажется заманчивой идеей, все-таки не стоит.
Если вам интересны мода, стиль, искусство, если для вас важно самовыражение через внешний вид, вполне возможно, что человек, одетый не «по-вашему», не станет вам побратушечкой. Хотя этот риск существует, даже если чужой наряд вызывает восхищение - все мы знаем людей, которым лучше бы никогда не открывать рот, и стиль ничего не исправит.
Поэтому судить людей по их одежде - дело неблагодарное. А в «бабушках в беретках» как в символе города нет ничего плохого. Зачастую эти самые бабушки - невероятно добрые, отзывчивые, с большим сердцем люди, могут рассказать классные истории, да еще и в дорогу пирожков надавать. Кто из вас, стильных модников, может этим похвастаться?