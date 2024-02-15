ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Неужели люди в Нарве плохо одеты?

Я отдаю себе отчет в том, что мои «бабушки в беретках» - это когнитивное искажение. Но оно не то чтобы с луны упало: любому чужаку, заехавшему в Нарву на полдня, этот город запомнится именно так. В зависимости от времени года беретки могут сменяться на сандали и ситцевые платья, но суть останется прежней. Отчего же?

Нарва - город, примерно 25% населения которого составляют люди старше 65 лет. Это те самые люди советского периода, который вряд ли можно отнести к золотому веку фэшн. В союзе все время существовали перебои в модных поставках, на моделей Сен Лорана для Dior, разгуливающих по Москве в 59-ом смотрели, как на прилетевших с модных небес инопланетян, а достать те или иные модные штучки бывало проблематично, что не раз обыгрывалось или высмеивалось в советских фильмах.

Фокус раннего СССР отлично характеризовал стих Маяковского про розы: стране нужен был металл, а индивидуальность человека или его самовыражение были до лампочки. Ближе к распаду союза ситуация менялась, но у очень многих отношение к моде и стилю было впитано с молоком матери: это было чем-то неважным, ненужным и необязательным.