Бренд Gobox предприятия Sanitex OÜ выиграл открытый тендер AS Eesti Liinirongid на оказание услуг питания пассажирам шести новых электропоездов Škoda.
Elron нашла, наконец, партнера, который займется питанием пассажиров
«Пассажиры Elron уже очень давно интересуются возможностью приобретения в поездах легких закусок», - отмечает в пресс-релизе менеджер по развитию бизнеса Пилле Каубер.
«В 2025 году на линию выйдут новые пассажирские поезда дальнего следования, которые будут иметь более высокий класс комфортности с услугой питания для пассажиров», - говорит Каубер.
По ее словам, для пассажиров, имеющих билеты обычного класса, в поездах планируется организовать зону общественного питания, где в торговых автоматах будут продаваться горячие и холодные напитки, а также закуски.
Для пассажиров бизнес-класса в пассажирских поездах дальнего следования будет предусмотрена отдельная кофемашина.
По словам руководителя подразделения Gobox компании Sanitex OÜ Калле Вайкмаа, цель предприятия состоит в том, чтобы предложить комплексные решения для современных торговых автоматов, основанные на потребностях, пожеланиях и потребительских привычка клиентов.
«Мы разработали решение, при помощи которого покупатель сможет взять товар со стеллажа и оплатить на кассе самообслуживания», - поясняет Вайкмаа.