Elron нашла, наконец, партнера, который займется питанием пассажиров

«Пассажиры Elron уже очень давно интересуются возможностью приобретения в поездах легких закусок», - отмечает в пресс-релизе менеджер по развитию бизнеса Пилле Каубер.

«В 2025 году на линию выйдут новые пассажирские поезда дальнего следования, которые будут иметь более высокий класс комфортности с услугой питания для пассажиров», - говорит Каубер.

По ее словам, для пассажиров, имеющих билеты обычного класса, в поездах планируется организовать зону общественного питания, где в торговых автоматах будут продаваться горячие и холодные напитки, а также закуски.

Для пассажиров бизнес-класса в пассажирских поездах дальнего следования будет предусмотрена отдельная кофемашина.

По словам руководителя подразделения Gobox компании Sanitex OÜ Калле Вайкмаа, цель предприятия состоит в том, чтобы предложить комплексные решения для современных торговых автоматов, основанные на потребностях, пожеланиях и потребительских привычка клиентов.

«Мы разработали решение, при помощи которого покупатель сможет взять товар со стеллажа и оплатить на кассе самообслуживания», - поясняет Вайкмаа.