Налогово-таможенный департамент (EMTA) проинформировал местные самоуправления о том, что в недавно выставленных счетах по земельному налогу за нынешний год имеются ошибки.
Счета по земельному налогу выставлены с ошибками
Одна из наиболее распространенных ошибок заключается в том, что расчет суммы налога был произведен без учета налоговой льготы.
Еще одна возможная ошибка - земельный налог был рассчитан на бывшего, а не нынешнего землевладельца.
Для некоторых собственников недвижимости была неправильно высчитана их доля собственности.
Землевладельцам следует проверить информацию в полученном налоговом уведомлении.
Если кто-то из них заметит ошибку, о ней необходимо сообщить земельному специалисту местного самоуправления.
В этом году Налогово-таможенный департамент разошлет 442 000 уведомлений о земельном налоге на общую сумму 58,8 миллиона евро.
Налоговые уведомления будут доставлены жителям Эстонии в течение февраля по электронной почте, посредством текстовых сообщений по телефону или по обычной почте.
Посмотреть свое уведомление и оплатить земельный налог можно также в среде электронных услуг MTA.