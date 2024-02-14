Счета по земельному налогу выставлены с ошибками

Одна из наиболее распространенных ошибок заключается в том, что расчет суммы налога был произведен без учета налоговой льготы.

Еще одна возможная ошибка - земельный налог был рассчитан на бывшего, а не нынешнего землевладельца.

Для некоторых собственников недвижимости была неправильно высчитана их доля собственности.

Землевладельцам следует проверить информацию в полученном налоговом уведомлении.

Если кто-то из них заметит ошибку, о ней необходимо сообщить земельному специалисту местного самоуправления.

В этом году Налогово-таможенный департамент разошлет 442 000 уведомлений о земельном налоге на общую сумму 58,8 миллиона евро.

Налоговые уведомления будут доставлены жителям Эстонии в течение февраля по электронной почте, посредством текстовых сообщений по телефону или по обычной почте.

Посмотреть свое уведомление и оплатить земельный налог можно также в среде электронных услуг MTA.