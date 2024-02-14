Парижский апелляционный суд вынес вердикт по делу бывшего президента Франции Николя Саркози, который оспаривает приговор к году лишения свободы за незаконное финансирование избирательной кампании.
Суд в Париже пересмотрел приговор экс-президенту Саркози. Он проведет в тюрьме только полгода
Апелляционный суд Парижа в среду признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, подтвердив решение суда низшей инстанции.
Саркози был приговорен к одному году тюремного заключения в 2021 году, когда его впервые признали виновным, однако это наказание было приостановлено на время рассмотрения апелляции.
Апелляционный суд подтвердил приговор, однако назначил бывшему президенту лишь полгода за решеткой — вторую половину срока он может отбыть дома, с электронным браслетом.
После своего единственного срока у власти в период с 2007 по 2012 год Саркози столкнулся с целым рядом юридических проблем: ему были предъявлены обвинения в коррупции, взяточничестве, вмешательстве в дела и нарушении правил финансирования избирательной кампании.
В 2021 году 69-летний Саркози был приговорен к одному году тюрьмы по обвинению в том, что его партия сотрудничала с PR-фирмой Bygmalion, чтобы скрыть истинные расходы на его переизбрание в 2012 году.
Он стал первым президентом Франции после Второй мировой войны, приговоренным к реальному, а не условному тюремному сроку.
Саркози обжаловал приговор, который, по решению суда, он должен отбывать в виде домашнего ареста с электронным браслетом, а не в тюрьме.
Обвинение предложило смягчить приговор до одного года лишения свободы условно. До завершения всех апелляций Саркози остается на свободе.
Бывший президент Франции отрицает все правонарушения, обвиняя фирму Bygmalion в том, что она обогатилась за его спиной.
Прокуроры заявили, что Саркози потратил почти 43 млн евро на свою предвыборную кампанию 2012 года, почти вдвое превысив разрешенные 22,5 млн евро.
Во Франции установлены строгие ограничения на расходы на избирательные кампании.
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Еще 13 человек - среди них члены партии Саркози, бухгалтеры и руководители Bygmalion - были признаны виновными по различным обвинениям, начиная от подлога и мошенничества и заканчивая соучастием в незаконном финансировании кампании.
Апелляционный процесс начался в ноябре прошлого года. До этого Саркози проиграл апелляцию на приговор, вынесенный ему в марте 2021 года по обвинению в коррупции и попытке подкупа судьи. Его приговорили к трем годам тюремного заключения, однако два из них назначены условно.
В 2021 году суд приговорил Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года. Тогда он и его адвокат Тьерри Эрзог были признаны виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела — о предположительно незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.
По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, но не выполнили это обещание. В прокуратуре, тем не менее, эпизод расценили как проявление коррупции.
В 2025 году Саркози предстанет перед судом по обвинению в том, что он принимал деньги у покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи для незаконного финансирования своей президентской кампании 2007 года, которая привела его в Елисейский дворец.
На посту президента Николя Саркози проводил жесткую анти-иммиграционную политику и стремился реформировать экономику Франции, изрядно пострадавшую от мирового финансового кризиса.
Саркози поддерживает отношения с президентом Эммануэлем Макроном, и французские СМИ утверждают, что они неоднократно ужинали вместе, чтобы поговорить о политике.