Суд в Париже пересмотрел приговор экс-президенту Саркози. Он проведет в тюрьме только полгода

Бывший президент Франции отрицает все правонарушения, обвиняя фирму Bygmalion в том, что она обогатилась за его спиной.

Прокуроры заявили, что Саркози потратил почти 43 млн евро на свою предвыборную кампанию 2012 года, почти вдвое превысив разрешенные 22,5 млн евро.

Во Франции установлены строгие ограничения на расходы на избирательные кампании.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Еще 13 человек - среди них члены партии Саркози, бухгалтеры и руководители Bygmalion - были признаны виновными по различным обвинениям, начиная от подлога и мошенничества и заканчивая соучастием в незаконном финансировании кампании.

Апелляционный процесс начался в ноябре прошлого года. До этого Саркози проиграл апелляцию на приговор, вынесенный ему в марте 2021 года по обвинению в коррупции и попытке подкупа судьи. Его приговорили к трем годам тюремного заключения, однако два из них назначены условно.