ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ⟩ Со следующего месяца плата увеличится почти на 22 процента! До свидания, Telia

Здравствуйте, Telia!

Спасибо, что информируете нас о новых объемах данных. И, конечно, о ценах.

Я являюсь постоянным клиентом EMT и Telia со своим мобильным номером с 1994 года, то есть уже 30 лет.

Вы пишете мне прекрасную историю о потоковом видеоконтенте, о том, как вы предлагаете мне еще более удобную мобильную связь, увеличив объем данных с 15 до 20 ГБ. Однако, если бы вы посмотрели на мое недавнее использование мобильных данных, вы бы увидели, что на самом деле я использовал 1,6 ГБ в январе, 2,3 ГБ в декабре и 2,4 ГБ в ноябре. Причина в том, что для потоковой передачи видеоконтента и других услуг, требующих большого объема данных, я использую домашний офис с оптическим кабелем, а не мобильный телефон.

Однако со следующего месяца моя ежемесячная плата за передачу данных увеличится почти на 22 процента (с 12,2 евро до 14,8 евро).

Я никогда не был тем клиентом, который из-за нескольких центов перебегал бы от одного оператора связи к другому, но следующая история звучит как плохой анекдот: когда вы пишете, что 22-процентное повышение цены является «скидкой» и вы рассчитали с точностью до четверти цента, что через два года эта «скидка» увеличится еще на примерно 100 процентов, то есть в ДВА РАЗА, до 29 487 евро.