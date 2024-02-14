Я никогда не был тем клиентом, который из-за нескольких центов перебегал бы от одного оператора связи к другому, но следующая история звучит как плохой анекдот, пишет гражданин Воотеле Войт в своем открытом письме Telia.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ⟩ Со следующего месяца плата увеличится почти на 22 процента! До свидания, Telia
Здравствуйте, Telia!
Спасибо, что информируете нас о новых объемах данных. И, конечно, о ценах.
Я являюсь постоянным клиентом EMT и Telia со своим мобильным номером с 1994 года, то есть уже 30 лет.
Вы пишете мне прекрасную историю о потоковом видеоконтенте, о том, как вы предлагаете мне еще более удобную мобильную связь, увеличив объем данных с 15 до 20 ГБ. Однако, если бы вы посмотрели на мое недавнее использование мобильных данных, вы бы увидели, что на самом деле я использовал 1,6 ГБ в январе, 2,3 ГБ в декабре и 2,4 ГБ в ноябре. Причина в том, что для потоковой передачи видеоконтента и других услуг, требующих большого объема данных, я использую домашний офис с оптическим кабелем, а не мобильный телефон.
Однако со следующего месяца моя ежемесячная плата за передачу данных увеличится почти на 22 процента (с 12,2 евро до 14,8 евро).
Я никогда не был тем клиентом, который из-за нескольких центов перебегал бы от одного оператора связи к другому, но следующая история звучит как плохой анекдот: когда вы пишете, что 22-процентное повышение цены является «скидкой» и вы рассчитали с точностью до четверти цента, что через два года эта «скидка» увеличится еще на примерно 100 процентов, то есть в ДВА РАЗА, до 29 487 евро.
Это в эпоху, когда за последние 30 лет объемы данных постоянно только росли и дешевели?
Или за этой огромной «обычной ценой» против «скидочной цены» стоит маркетинговый трюк, чтобы оправдать текущее повышение цен на 22 процента?
Общаясь с приятным представителем службы поддержки Telia, я узнал, что за переключением пакетов стоит желание систематизировать спектр услуг и изъять из обращения старые услуги. Прекрасно. Только вот это ничего качественно для меня не меняет - я все еще не могу использовать сеть 5G с моим текущим пакетом, и мне предлагают увеличение объема данных на треть в качестве оправдания для повышения цены, которое мне на самом деле не нужно.
Вы рекламируете, что сделали значительные инвестиции в сети. Но чьи деньги вы на это потратили? Конечно, деньги своих лояльных клиентов, включая мои.
Спасибо, что дали достаточно времени, то есть два года, чтобы найти нового поставщика услуг.