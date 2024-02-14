ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ SpaceX возвращает с орбиты сразу сотню спутников Starlink

SpaceX не уточняет, какой именно дефект был обнаружен. Известно, однако, что речь идет о более ранних моделях спутников Starlink.

В то же время выявленная неисправность вынуждает SpaceX в превентивном порядке вывести аппараты с орбиты, сообщает Gizmodo.

Это нужно сделать, прежде чем спутники начнут выходить из строя и начнут представлять опасность, находясь на низкой околоземной орбите.

Инцидент свидетельствует о том, что управление крупными спутниковыми сетями по-прежнему является сложной и непредсказуемой задачей.

С другой стороны, вывод спутников Starlink с орбиты - обычное дело для SpaceX.

Компания, возглавляемая Илоном Маском, уже инициировала вывод с орбиты 406 из почти 6000 спутников, отправленных в космос.

17 спутников уже потеряли маневренность - как ожидается, они естественным образом распадутся и в конечном итоге сгорят в атмосфере Земли в ближайшие годы.

Однако решение вывести с орбиты партию из примерно 100 спутников за короткий промежуток времени, безусловно, необычно.

SpaceX планирует начать управляемый вывод с орбиты в течение следующих нескольких недель, весь процесс должен занять примерно шесть месяцев, говорится в заявлении компании.

Замена дефектных спутников также не должна стать проблемой, поскольку SpaceX способна запускать в космос более 200 спутников Starlink каждый месяц.

В настоящее время на низкой околоземной орбите (НОО) находится 5402 действующих спутника Starlink, первый из которых был запущен в 2019 году.