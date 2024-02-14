В таллиннском районе Ласнамяэ спасатели во вторник помогли застрявшей в двигателе автомобиля кошке.
Спасатели помогли кошке, застрявшей в двигателе автомобиля
В 14:43 в Центр тревоги сообщили, что на улице Кярбери кошка забралась в двигатель автомобиля и застряла там.
Спасатели из района Кесклинн вместе с владельцем приступили к спасательной операции. Спасатели подложили под автомобиль воздушную подушку и накачали ее воздухом, чтобы приподнять машину. Затем с автомобиля сняли днище.
Кошку, в конце концов, удалось достать и вернуть владельцу.