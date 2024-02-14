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РЕШЕНО! ⟩ На Хийумаа будет установлен новый мощный радар воздушного наблюдения

, практикант
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Маяк Кыпу.
Маяк Кыпу. Фото: Raul Vinni/Hiiu Leht

Возле маяка Кыпу, популярного среди туристов на Хийумаа, решено установить мощный радар воздушного наблюдения, но местных жителей беспокоит, как он будет смотреться рядом с памятником культуры XVI века и какой эффект может оказать на здоровье.

В следующую пятницу, 16 февраля, в ратуше Кярдла состоится общественное собрание, на котором обсудят планы строительства радара и ответят на вопросы представители Сил обороны и Центра оборонных инвестиций.

«В ходе встречи мы хотели, чтобы общество получало информацию напрямую и имело возможность задавать вопросы, - сказал уездный старейшина Хийумаа Херго Тасуя. - Надеюсь, что интересные вопросы также будут заранее отправлены на адрес электронной почты уезда. Так мы сможем их передать и успеть подготовить ответы».

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