ЕЖЕГОДНАЯ РЕЧЬ ⟩ Министр иностранных дел в Рийгикогу уделил почти все внимание Украине

В традиционном ежегодном выступлении на тему внешней политики министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») сосредоточился главным образом на вопросах, связанных с Украиной. Другим крупным внешнеполитическим событиям в мире было уделено меньше внимания.
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Цахкна подчеркнул предыдущие тезисы о всесторонней поддержке Украины, привлечении России к ответственности за преступления и необходимости использования замороженных активов государства-агрессора. «Государство Украина должно сохранить свою территориальную целостность. Сила не может быть средством изменения государственных границ и попирания суверенитета ни сейчас, ни в будущем, ни в Украине, ни где-либо еще. Агрессия не должна добиваться успеха, не должна становиться приемлемой новой реальностью. В противном случае мир станет царством власти, высокомерия, бессердечия и авторитаризма», – сказал он.