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ЕЖЕГОДНАЯ РЕЧЬ ⟩ Министр иностранных дел в Рийгикогу уделил почти все внимание Украине

Маргус Паалисте
, журналист
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Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») выступил перед Рийгикогу с традиционной ежегодной речью на тему внешней политики.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») выступил перед Рийгикогу с традиционной ежегодной речью на тему внешней политики. Фото: Aron Urb/Välisministeerium

В традиционном ежегодном выступлении на тему внешней политики министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») сосредоточился главным образом на вопросах, связанных с Украиной. Другим крупным внешнеполитическим событиям в мире было уделено меньше внимания.

Цахкна подчеркнул предыдущие тезисы о всесторонней поддержке Украины, привлечении России к ответственности за преступления и необходимости использования замороженных активов государства-агрессора. «Государство Украина должно сохранить свою территориальную целостность. Сила не может быть средством изменения государственных границ и попирания суверенитета ни сейчас, ни в будущем, ни в Украине, ни где-либо еще. Агрессия не должна добиваться успеха, не должна становиться приемлемой новой реальностью. В противном случае мир станет царством власти, высокомерия, бессердечия и авторитаризма», – сказал он.

Министр, как и прежде, подчеркивал необходимость видеть Украину в будущем как в НАТО, так и в Европейском союзе: «Это придает украинцам уверенность в том, чтобы двигаться вперед по выбранному ими пути, а также дает нам уверенность в том, что агрессивные и империалистические помыслы, которые где-то прорастают, не превратятся в устремления, и будут удерживаться под контролем».

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