ЕЖЕГОДНАЯ РЕЧЬ ⟩ Министр иностранных дел в Рийгикогу уделил почти все внимание Украине

Цахкна подчеркнул предыдущие тезисы о всесторонней поддержке Украины, привлечении России к ответственности за преступления и необходимости использования замороженных активов государства-агрессора. «Государство Украина должно сохранить свою территориальную целостность. Сила не может быть средством изменения государственных границ и попирания суверенитета ни сейчас, ни в будущем, ни в Украине, ни где-либо еще. Агрессия не должна добиваться успеха, не должна становиться приемлемой новой реальностью. В противном случае мир станет царством власти, высокомерия, бессердечия и авторитаризма», – сказал он.

Министр, как и прежде, подчеркивал необходимость видеть Украину в будущем как в НАТО, так и в Европейском союзе: «Это придает украинцам уверенность в том, чтобы двигаться вперед по выбранному ими пути, а также дает нам уверенность в том, что агрессивные и империалистические помыслы, которые где-то прорастают, не превратятся в устремления, и будут удерживаться под контролем».