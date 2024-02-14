Законопроект об автоналоге прошел первое чтение

«Отечество», EKRE и фракция Центристской партии предложили отклонить проект в первом чтении, но предложение не было поддержано. За отклонение законопроекта проголосовали 27 членов Рийгикогу, против - 52.

Согласно законопроекту, транспортный налог будет состоять из двух частей. Во-первых, это та часть, которую владелец транспортного средства ежегодно платит за транспортные средства, зарегистрированные в дорожном реестре. Ставка налога на легковые автомобили будет состоять из базовой части, части удельного выброса CO2 и части полной массы. Во-вторых, устанавливается сбор за регистрацию автотранспортного средства, который уплачивается до регистрации легковых автомобилей и микроавтобусов в дорожном реестре.

Налог сделает покупку и владение легковыми автомобилями на 5-15 процентов дороже, чем сейчас. Конкретное изменение для автовладельца зависит от того, какой автомобиль находится в собственности или планируется к приобретению. Более загрязняющие окружающую среду и более тяжелые автомобили получают более высокое налоговое бремя. По мере старения автомобиля налоговая нагрузка снижается.

Согласно законопроекту, Налогово-таможенный департамент начнет собирать транспортный налог. Регистрационный сбор взимается Департаментом транспорта и уплачивается не позднее, чем до регистрации транспортного средства, и является обязательным условием. Налогово-таможенный департамент разрабатывает новый регистр налога на автотранспортные средства.

Департамент транспорта вносит соответствующие изменения в базу данных регистра дорожного движения. Транспортные средства скорой помощи, транспортные средства, предназначенные для использования инвалидами, а также транспортные средства иностранных представительств освобождаются от транспортного налога и регистрационного сбора в соответствии с зарубежными соглашениями.