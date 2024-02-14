Отели Ида-Виру потеряли огромное количество туристов из-за закрытия восточной границы

Организаторы туризма Ида-Вирумаа подтверждают, что падать уже больше некуда. Дальше можно только начинать расти. В прошлом году в Ида-Вирумаа ночевали более 300 тысяч туристов.

«Для латышей в низкий сезон туризма мы находимся слишком далеко, для финнов - слишком близко к границе. Я вообще больше не говорю о российском рынке, он исчез и больше не вернется, что заставляет меня задуматься о том, как действовать дальше и как нам справляться», - рассказала ERR руководитель Narva-Jõesuu Medical SPA Карина Куппас.