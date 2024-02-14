Алар Карис: Эстония и Финляндия одинаково оценивают обстановку в сфере безопасности

На встрече с Нийнистё Карис обсудил сотрудничество в НАТО, безопасность региона, гибридные угрозы на восточной границы и как лучше всего защитить критически важную инфраструктуру. Президент Эстонии поблагодарил финского коллегу за дружбу, сотрудничество и развитие двусторонних отношений.

«Финляндия и Эстония - очень близкие страны, между нами дружеские и теплые отношения, - сказал Карис. - Мы сотрудничаем во всех сферах, а с прошлого года также являемся союзниками в НАТО. Нужно отметить, что наши близкие отношения серьезно беспокоят нашего общего соседа, который с помощью гибридных атак проверяет на прочность восточную границу НАТО».

Карис заверил, что Эстония и Финляндия придерживаются одинаковых позиций в том, что касается гибридных акций и реагирования на них.

«Россия остается главной угрозой для нашей безопасности, поэтому нам следует усилить сотрудничество в сфере безопасности, поддерживать трансатлантическое единство и адаптировать оборонную и сдерживающую позицию НАТО к потребностям нашего региона, - сказал Карис. - Эстония и Финляндия одинаковым образом оценивают обстановку в сфере безопасности, поэтому будет разумным сотрудничать еще теснее. Наша цель - укрепить оборонную и сдерживающую позицию на восточном фланге НАТО, завершить вступление Швеции в альянс и продолжать вступление Украины в НАТО».

Карис также остановился на важности трансатлантического сотрудничества. «Страны ЕС должны вкладываться в усиление сотрудничества по всем темам, где возможно большее развитие двусторонней деятельности ЕС и США», - сказал Карис.

Карис также встретился в Хельсинки с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен, с которой также обсудил российские гибридные атаки на восточной границе, поддержку Украины и сотрудничество с НАТО. По словам Кариса, следует продолжать международную изоляцию России и повышать цену агрессии. «Мы как пограничные страны должны задавать курс в санкционной политике ЕС, а также предлагать способы предупредить уклонение от санкций», - сказал он.

Карис также подчеркнул, что важно укреплять те международные институты, которые должны гарантировать мир и безопасность. В этой связи он отметил необходимость реформы Совета безопасности ООН.