При пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Спасатели обнаружили в задымленной квартире в трехэтажном многоквартирном доме в поселке Тихеметса волости Саарде тело погибшего пожилого мужчины. После поисков в квартире нашли и второго пострадавшего, которого доставили в больницу. Дымовые датчики были отключены.

В 21.28 поступило сообщение о дыме в подъезде многоквартирного дома по Азувере-теэ. Прибывшие на место спасатели выяснили, что одна квартира на втором этаже дома полна густого дыма. Спасатели в специальном снаряжении вошли в квартиру и в одной комнате обнаружили в постели тело погибшего мужчины. Поскольку было известно, что в квартире может находиться еще один человек, спасатели продолжили поиски и нашли второго пострадавшего, которого доставили в больницу.

К 22.27 пожар ликвидировали. Спасатели проветрили в помещениях и проверили соседние подъезды.

Установленные в помещениях дымовые датчики были отключены. Точная причина пожара устанавливается.

В спасательных работах участвовали спасатели из бригад Килинги-Нымме и Абья-Палуоя.

Частой проблемой в подобных трагических инцидентах бывает неосторожность при курении, а также отсутствие спасающего жизни дымового датчика или его неисправность. Спасательный департамент напоминает, что исправный дымовой датчик позволяет заметить пожар еще на раннем этапе, тем самым позволяя избежать трагических последствий.

С начала этого года в Эстонии при пожарах уже погибли семь человек.