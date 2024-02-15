Официально: с сегодняшнего дня можно подавать декларацию о доходах

Срок подачи декларации – 30 апреля, а переплаченный подоходный налог начнут возвращать с 5 марта независимо от того, была ли декларация подана в первые часы открытия декларирования или декларация подана позже. На основании бумажных деклараций возврат подоходного налога начнётся в середине марта.

По словам Анники Оя, руководителя службы MTA по доходам и налогообложению физических лиц, декларация о доходах по большей части предварительно заполнена на основании известных MTA данных, но ответственность за достоверность своих данных несёт сам человек, а дополнительные доходы, заработанные, например, через различные платформы, каждый должен указать в декларации самостоятельно.

«Если в предварительно заполненных данных есть неточности, например недвижимость, с продажи которой не нужно платить подоходный налог, то эти данные следует удалить самому. Но и наоборот, если полученный доход на декларации отсутствует, например доход, заработанный на платформе, доход от сдачи в аренду, доход, полученный в иностранном государстве или доход, полученный в конверте, то эти данные необходимо внести самостоятельно«, - пояснила Оя.

С подаваемой в этом году декларацией в последний раз можно получить дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка до 17 лет, начиная со второго ребенка, вычесть из облагаемого налогом дохода проценты за жилищный кредит, а супругам можно перевести неиспользованные налоговые льготы на декларацию о доходах супруга.

Неиспользованное освобождение от налогообложения можно передать супругу в случае, если общий годовой доход супругов не превышал 50 400 евро в календарном году, и один из супругов в 2023 году не получал дохода или его годовой доход был меньше 2160 евро. Первой свою декларацию должна заполнить та сторона, чьи доходы были меньше, и она хочет перевести свою льготу другой стороне. Проценты по жилищному кредиту можно вычесть из общего дохода до 300 евро, но не более 50% от всего заработанного облагаемого налогом дохода. Дополнительный не облагаемый налогом доход за детей отражается в декларации родителя, который в течение года получал от Департамента социального страхования пособие на ребенка.

Оя также просит клиентов с пониманием отнестись к времени ожидания в очередях.

«В первые дни и недели открытия подачи деклараций о доходах количество обращений клиентов увеличивается как в среде электронных услуг e-MTA, в бюро, так и на инфолинии поддержки клиентов. На период декларирования мы привлекаем как можно больше квалифицированных работников, которые будут отвечать на вопросы людей по телефону, в письмах, а также в бюро. Тем не менее, в первые недели неизбежны более длинные, чем обычно, очереди как в бюро, так и на информационных линиях», – добавила она.

Подача деклараций о доходах начинается 15 февраля, срок подачи - 30 апреля.