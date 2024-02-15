Стало известно, когда в Таллинне может подешеветь центральное отопление

«В таллиннском регионе стоимость отопления Utilitas составляет 79 евро за мегаватт-час. Мы смогли удержать цену, а в конце 2023 года даже снизили ее на пятую часть. То есть в январе этого года стоимость отопления на 20% ниже, чем в прошлом году. Если нынешние тенденции сохранятся, мы предвидим, что цена на отопление может скорее снизиться», - сказал председатель правления Utilitas Tallinn Роберт Китт.