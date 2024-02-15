В Таллинне начинается этап Кубка Европы по бильярду

В мужских соревнованиях, в которых примет участие 161 спортсмен, примут участие и 24 эстонских бильярдиста. Среди них лучшие спортсмены Эстонии - Денис Грабе, Марк Мяги, Михкель Рехепапп и чемпион мира среди юниоров 2022 года Карл Гнадеберг, находящийся на 11-й строчке мирового рейтинга.

В соревновании также примет участие прошлогодний победитель Мохаммад Суфи, представитель Сирии, проживающий в Германии. В Таллинн также впервые приедет живая легенда бильярда, 55-летний представитель Германии Ральф Суке, в разные годы завоевывавший золотые медали на чемпионате Европы среди взрослых. Первый раз в 1988 году и последний раз в 2021 году.

В женском зачете выступит 55 спортсменок из которых семь эстонок.

Все желающие приглашаются понаблюдать за проходящими с четверга по воскресенье соревнованиям. Вход бесплатный.

Предварительные туры начинаются сегодня в 9 утра. Соревнования и сегодня, и в пятницу будут длиться более 12 часов подряд.

Расписание субботы 16 лучших спортсменов играют таким образом: 10.00 1/8 финала; 12.00 четвертьфиналы; 14.00 первый полуфинал; 15.30 второй полуфинал; 17.00 финал, сразу после игры состоится награждение. Расписание воскресенья 32 спортсменки начнут выступать в 9.00 10.30 1/8 финала; 12.00 четвертьфиналы; 14.00 первый полуфинал; 15.30 второй полуфинал; 17.00 финал, сразу после игры состоится награждение.