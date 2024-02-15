На этапе Кубка Европы, который второй год подряд будет проходить в спортивном зале «Калев», выступят спортсмены из 32 стран.
В Таллинне начинается этап Кубка Европы по бильярду
В мужских соревнованиях, в которых примет участие 161 спортсмен, примут участие и 24 эстонских бильярдиста. Среди них лучшие спортсмены Эстонии - Денис Грабе, Марк Мяги, Михкель Рехепапп и чемпион мира среди юниоров 2022 года Карл Гнадеберг, находящийся на 11-й строчке мирового рейтинга.
В соревновании также примет участие прошлогодний победитель Мохаммад Суфи, представитель Сирии, проживающий в Германии. В Таллинн также впервые приедет живая легенда бильярда, 55-летний представитель Германии Ральф Суке, в разные годы завоевывавший золотые медали на чемпионате Европы среди взрослых. Первый раз в 1988 году и последний раз в 2021 году.
В женском зачете выступит 55 спортсменок из которых семь эстонок.
Все желающие приглашаются понаблюдать за проходящими с четверга по воскресенье соревнованиям. Вход бесплатный.
Предварительные туры начинаются сегодня в 9 утра. Соревнования и сегодня, и в пятницу будут длиться более 12 часов подряд.
Расписание субботы
16 лучших спортсменов играют таким образом:
10.00 1/8 финала;
12.00 четвертьфиналы;
14.00 первый полуфинал;
15.30 второй полуфинал;
17.00 финал, сразу после игры состоится награждение.
Расписание воскресенья
32 спортсменки начнут выступать в 9.00
10.30 1/8 финала;
12.00 четвертьфиналы;
14.00 первый полуфинал;
15.30 второй полуфинал;
17.00 финал, сразу после игры состоится награждение.