Проведшему соревнование всей жизни Сиймеру не хватило малости до важного выступления

По итогам первых трех индивидуальных гонок титульных соревнований определяют 30 лучших, которые примут участие в гонке с совместным стартом в последний день. Это удалось совершить эстонкам Туули Томингас и Регине Эрмитс. В мужской гонке наши лыжники выступили не так хорошо, хотя Сиймер был очень близок.