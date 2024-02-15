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Проведшему соревнование всей жизни Сиймеру не хватило малости до важного выступления

rus.postimees.ee
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Кристо Сиймер.
Кристо Сиймер. Фото: Greta Külvet / ELSF

Кристо Сиймеру, показавшему лучшее в своей карьере выступление на стандартной дистанции Кубка мира по биатлону, не хватило малости до преодоления еще одного рубежа.

По итогам первых трех индивидуальных гонок титульных соревнований определяют 30 лучших, которые примут участие в гонке с совместным стартом в последний день. Это удалось совершить эстонкам Туули Томингас и Регине Эрмитс. В мужской гонке наши лыжники выступили не так хорошо, хотя Сиймер был очень близок.

Биатлонист, занявший 14-е место на дистанции 20 км, с 27 очками занимает 33-е место, Сиймер занимает второе или третье место в резервном списке на соревнования, которые пройдут 18 февраля.

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