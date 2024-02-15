Вырклаэв атакует предпринимателей: на повестке дня новые налоги и обязательства

«Мы не можем терпеть ситуацию неравенства, когда одни вносят свой вклад ответственно, а другие находят способ не делать этого», – заявил министр финансов.

Хотя конкретного плана действий пока нет, а обсуждения только начались, некоторые идеи уже озвучены Министерством финансов. Вырклаэв отметил, что государство может изменить порядок налогообложения компаний: налогообложение кредитов, выдаваемых владельцам компаний в обход закона, и, в некоторых случаях, ввести частичный социальный налог на дивиденды.