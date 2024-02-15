Чтобы закрыть дыру в бюджете на предстоящий год, министр финансов Март Вырклаэв намерен ввести дополнительные ограничения для бизнеса с правовой формой OÜ – вопрос вынесен на обсуждение коалицией, пишет dv.ee.
Вырклаэв атакует предпринимателей: на повестке дня новые налоги и обязательства
«Мы не можем терпеть ситуацию неравенства, когда одни вносят свой вклад ответственно, а другие находят способ не делать этого», – заявил министр финансов.
Хотя конкретного плана действий пока нет, а обсуждения только начались, некоторые идеи уже озвучены Министерством финансов. Вырклаэв отметил, что государство может изменить порядок налогообложения компаний: налогообложение кредитов, выдаваемых владельцам компаний в обход закона, и, в некоторых случаях, ввести частичный социальный налог на дивиденды.
По мнению Вырклаэва, ограничение OÜ, а также более эффективный сбор налогов заменит необходимость покрытия дефицита бюджета в 430 миллионов евро путем роста налогов.
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