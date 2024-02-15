В среду вечером в половине десятого в Центр тревоги поступило сообщение из поселка Колкья в волости Пейпсияэре, где горел жилой дом.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тартумаа в результате пожара был уничтожен жилой дом
Спасатели Алатскиви первыми прибыли на место происшествия. К этому времени пламя вышло за пределы крыши дома. Хотя спасатели прибыли на место быстро, а воду для тушения легко удалось добыть из пруда на соседнем участке, спасти дом от разрушения, к сожалению, не удалось.
Дверь дома была заперта и очевидно, что там постоянно никто не живет. При этом кто-то заботился о доме, потому что днем в доме топилась печь. По предварительным данным, возгорание началось с обогревателя. Поскольку в момент возгорания в доме никого не было, в результате пожара никто не пострадал.
Спасателям удалось потушить пожар вскоре после полуночи.