ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тартумаа в результате пожара был уничтожен жилой дом

Спасатели Алатскиви первыми прибыли на место происшествия. К этому времени пламя вышло за пределы крыши дома. Хотя спасатели прибыли на место быстро, а воду для тушения легко удалось добыть из пруда на соседнем участке, спасти дом от разрушения, к сожалению, не удалось.

Дверь дома была заперта и очевидно, что там постоянно никто не живет. При этом кто-то заботился о доме, потому что днем в доме топилась печь. По предварительным данным, возгорание началось с обогревателя. Поскольку в момент возгорания в доме никого не было, в результате пожара никто не пострадал.