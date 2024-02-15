Компания эстонского бизнесмена Олега Осиновского Skinest Grupp, втянутая в скандал с российским бизнесом после разоблачений в СМИ, в начале месяца выпустила пресс-релиз под названием «Наша связь с транзитом товаров из России неуместна». Грамотно составленный текст создал впечатление, что российские предприятия были проданы давным-давно, и умолчал, что покупателем была сестра Осиновского.
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Сплошная демагогия: когда Осиновский продал российскую компанию?
Из российских таможенных деклараций следует, что эстонские и латвийские компании группы Skinest, принадлежащей Осиновскому, в период с августа по октябрь 2023 года импортировали из России запчасти для локомотивов и железных дорог, в том числе товары, в том числе товары, отправленные из России принадлежащей Skinest российской компанией Skinest AGV.