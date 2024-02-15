Сплошная демагогия: когда Осиновский продал российскую компанию?

Из российских таможенных деклараций следует, что эстонские и латвийские компании группы Skinest, принадлежащей Осиновскому, в период с августа по октябрь 2023 года импортировали из России запчасти для локомотивов и железных дорог, в том числе товары, в том числе товары, отправленные из России принадлежащей Skinest российской компанией Skinest AGV.

В связи с этим возникает вопрос: когда Skinest продала российскую компанию? В финансовом отчете Skinest за 2022 год о продаже говорится в прошедшем времени: в 2023 году фирма продала российские активы и вышла с российского рынка ЖД-аренды. Любой человек, знакомый с бизнесом, знает, что отчетность за предыдущий финансовый год должна быть представлена до 30 июня, но кажется, что компании были проданы в первой половине года.