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Сплошная демагогия: когда Осиновский продал российскую компанию?

Маргус Ханно Муракас
, автор, редактор и аналитик
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Фото: Arvo Meeks

Компания эстонского бизнесмена Олега Осиновского Skinest Grupp, втянутая в скандал с российским бизнесом после разоблачений в СМИ, в начале месяца выпустила пресс-релиз под названием «Наша связь с транзитом товаров из России неуместна». Грамотно составленный текст создал впечатление, что российские предприятия были проданы давным-давно, и умолчал, что покупателем была сестра Осиновского.

Из российских таможенных деклараций следует, что эстонские и латвийские компании группы Skinest, принадлежащей Осиновскому, в период с августа по октябрь 2023 года импортировали из России запчасти для локомотивов и железных дорог, в том числе товары, в том числе товары, отправленные из России принадлежащей Skinest российской компанией Skinest AGV.

В связи с этим возникает вопрос: когда Skinest продала российскую компанию? В финансовом отчете Skinest за 2022 год о продаже говорится в прошедшем времени: в 2023 году фирма продала российские активы и вышла с российского рынка ЖД-аренды. Любой человек, знакомый с бизнесом, знает, что отчетность за предыдущий финансовый год должна быть представлена до 30 июня, но кажется, что компании были проданы в первой половине года.

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