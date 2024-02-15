Институт конъюнктуры Эстонии, изучив распределение цен на продукты питания в цепочке поставок, отметил, что в сравнении третьего и четвертого кварталов 2023 года изменения невелики, но в целом доля розничной торговой наценки в конечных ценах продолжает расти.
Несмотря на снижение закупочных цен, торговцы продолжат увеличивать наценку
Как передала пресс-служба института, вторая часть исследования, проведенного по заказу Министерства региональных дел и сельского хозяйства, показывает, что цены на продукты питания в целом снизились на уровне закупок, но это не привело к значительному падению цен для потребителей.
Кроме того, доля розничной торговой наценки в ценах на продукты питания по-прежнему сохраняет тенденцию к росту. В исследовании рассматривалась динамика цен на молочные, зерновые и мясные продукты, а также овощи и яйца.
Результаты исследования показывают, что в последнем квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом закупочная цена на молоко в Эстонии выросла с 40,35 до 42,69 евро за 100 килограммов. Аналогичный рост закупочной цены наблюдался и в целом по Европейскому союзу.
На розничную цену молока в пластиковой упаковке в Эстонии это не повлияло, и цена за литр молока в пластиковой упаковке по сравнению с третьим кварталом снизилась на 0,06 евро.
В четвертом квартале 2023 года цена одного литра молока в пластиковой упаковке составляла 0,83 евро по сравнению с 0,77 евро в четвертом квартале. Второй квартал подряд процент влияния торговли на цену молока в пластиковой упаковке снижается.
В третьем квартале 2023 года доля розничной торговой наценки составляла 11 %, или 0,09 евро, в то время как в четвертом квартале она составляла 8 %, или 0,06 евро. По сравнению с третьим кварталом увеличились доли промышленности и сырья - с 34,76 % до 35,4 % и с 37 % до 40 % соответственно.
В третьем и четвертом кварталах доля розничной торговой наценки в розничной цене сыров Edam и Gouda увеличилась. В случае с Edam также наблюдался общий рост цен с 11,3 до 11,5 евро за килограмм. доля розничной торговой наценки в цене на этот сорт сыра увеличилась на 2,2 процентных пункта, в то время как доля промышленности и сырья снизилась на 1,3 и 0,8 процентных пункта соответственно. Цена за килограмм Gouda снизилась с 11,3 евро до 11 евро.
Доля розничной торговой наценки увеличилась на 1,8 процентного пункта, доля сырья - на 0,4 процентного пункта, а доля промышленности снизилась на 2,2 процентного пункта.
В сегменте овощей ситуация более разнообразная. Цена на обычный картофель упала на 16 центов по сравнению с предыдущим кварталом. Однако даже в условиях снижения цен доля розничной торговой наценки в цене картофеля выросла с 39 до 41 процента, а доля производителя снизилась с 44 до 43 процентов.
С другой стороны, например, в разбивке розничных цен на органический картофель, обычную морковь, капусту и огурцы наблюдается обратное движение: доля розничной торговой наценки падает, причем в некоторых случаях значительно. Например, с 42% до 32% для моркови и с 35% до 17% для огурцов. Соответственно, увеличилась и доля производителя.
Закупочная цена на свинину в Эстонии снизилась с 2,14 евро в третьем квартале 2023 года до 2 евро в том же квартале 2023 года. Однако это не повлияло, например, на цену за килограмм домашнего фарша, которая выросла на 14 центов. Доля розничной торговой наценки на сырье для фарша снизилась на 2,8 процентных пункта, с 50 до 47 процентов.
Доля промышленности увеличилась с 20 до 22 процентов, а доля розничной торговой наценки - с 13 до 14 процентов. Цена за килограмм говяжьего фарша также выросла с 11,7 до 11,9 евро, и, как и в случае со свининой, доля торговли и промышленности увеличилась, а доля сырья снизилась.