Несмотря на снижение закупочных цен, торговцы продолжат увеличивать наценку

В третьем и четвертом кварталах доля розничной торговой наценки в розничной цене сыров Edam и Gouda увеличилась. В случае с Edam также наблюдался общий рост цен с 11,3 до 11,5 евро за килограмм. доля розничной торговой наценки в цене на этот сорт сыра увеличилась на 2,2 процентных пункта, в то время как доля промышленности и сырья снизилась на 1,3 и 0,8 процентных пункта соответственно. Цена за килограмм Gouda снизилась с 11,3 евро до 11 евро.

Доля розничной торговой наценки увеличилась на 1,8 процентного пункта, доля сырья - на 0,4 процентного пункта, а доля промышленности снизилась на 2,2 процентного пункта.

В сегменте овощей ситуация более разнообразная. Цена на обычный картофель упала на 16 центов по сравнению с предыдущим кварталом. Однако даже в условиях снижения цен доля розничной торговой наценки в цене картофеля выросла с 39 до 41 процента, а доля производителя снизилась с 44 до 43 процентов.

С другой стороны, например, в разбивке розничных цен на органический картофель, обычную морковь, капусту и огурцы наблюдается обратное движение: доля розничной торговой наценки падает, причем в некоторых случаях значительно. Например, с 42% до 32% для моркови и с 35% до 17% для огурцов. Соответственно, увеличилась и доля производителя.

Закупочная цена на свинину в Эстонии снизилась с 2,14 евро в третьем квартале 2023 года до 2 евро в том же квартале 2023 года. Однако это не повлияло, например, на цену за килограмм домашнего фарша, которая выросла на 14 центов. Доля розничной торговой наценки на сырье для фарша снизилась на 2,8 процентных пункта, с 50 до 47 процентов.

Доля промышленности увеличилась с 20 до 22 процентов, а доля розничной торговой наценки - с 13 до 14 процентов. Цена за килограмм говяжьего фарша также выросла с 11,7 до 11,9 евро, и, как и в случае со свининой, доля торговли и промышленности увеличилась, а доля сырья снизилась.