Люди всё чаще не ставят свои квадроциклы на учет из опасения перед грядущим автоналогом

По словам владельца Velt Motocenter, крупнейшего в Эстонии дилера мототехники, Ханно Вельта, объёмы продаж на самом деле не уменьшились, просто люди, в ожидании налога на моторные транспортные средства, не спешили ставить свои машины на учет.

Как пояснил Ханно Вельт, квадроцикл не нужно регистрировать, если предполагается, что его будут использовать на собственном участке или в поле, и люди всё чаще пользуются этой возможностью.

«Есть разные варианты и категории регистрации квадроциклов, например, квадроцикл, зарегистрированный как машина для движения по пересечённой местности, нельзя использовать в обычном дорожном движении, но и страховку в этом случае оформлять не придется. На данный момент еще существует неопределённость в отношении квадроциклов и колесных тракторов, но, поскольку в основном это рабочие машины, то обложить их налогом кажется несправедливым, когда речь идет, например, о фермерах, к тому же, это повлияло бы на цены входных сельскохозяйственного производства», - сказал Вельт.

«Неопределенность, связанная с автомобильным налогом, влияет на покупку и регистрацию машин. Когда летом правительство опубликовало предварительный налоговый план, количество регистраций в июле упало на 42% по сравнению с предыдущим годом. На самом деле, продажи упали не так сильно, просто стало больше незарегистрированных машин. Если раньше около 25% квадроциклов не ставилось на учет, то теперь таковых уже треть», - прокомментировал Вельт.

«В целом продажи квадроциклов и колёсных тракторов в Эстонии в последние несколько лет остаются на одном уровне. В первой половине прошлого года продажи были скромнее обычного, но в конце года они значительно выросли. В декабре было поставлено на учет на 6,7% больше квадроциклов, чем в декабре прошлого года, и на 26% больше, чем в декабре позапрошлого года, определённую роль в этом сыграло и увеличение НСО. Из-за высокого спроса на всем рынке возник дефицит, но к настоящему времени эта проблема более или менее решена. Согласно анализу завода-производителя самых продаваемых в Эстонии квадроциклов CFMOTO, в прошлом году среди всех стран мира наибольшее количество квадроциклов из расчёта на 1000 человек покупалось именно в Эстонии», - добавил Вельт.

Согласно статистике Департамента транспорта, в прошлом году в Эстонии среди официально зарегистрированных квадроциклов больше всего было CFMOTO (928) и Odes (188), а квардоциклов других марок на учет было поставлено лишь незначительное количество.