ЕВРОВЫБОРЫ 2004 ГОДА ⟩ Значительное расширение ЕС принесло мало голосов и много проблем

Выборы в Европейский парламент состоялись в июне 2004 года всего через месяц после большого расширения, в ходе которого к союзу присоединились десять стран Восточной и Южной Европы. При этом жители новых стран на тот момент так же - или даже сильнее - устали от своих правительств, как и так называемые старые европейцы.

Накануне выборов в Европарламент, как и обычно, в каждой стране в центре внимания были в основном внутренние вопросы, в том числе, экономическая ситуация и безработица, но в Западной Европе также наблюдалось т широкое противодействие войне в Ираке. Кроме того, дебаты о будущем Конституции ЕС, которые были в самом разгаре, подогревали евроскептические настроения.

Выборы в Европейский парламент 2004 года Выборы проходили с 10 по 13 июня 2004 года.

Голосование проходило в 25 странах Евросоюза.

Право голоса имели 342 миллиона граждан, из которых проголосовали 45,6 процента.

В Европарламент было избрано 732 евродепутата.

Хотя официальное расширение произошло 1 мая 2004 года и пришлось на самый разгар предвыборной кампании, во многих местах это вызвало больше головной боли, чем радости - в старых странах-членах беспокоились, будут ли новички действовать так же, как привыкли в европейской политике, а жители новых стран-членов не вполне ощущали, что присоединение к ЕС действительно как-то улучшило их жизнь.

Скандалы в Восточной Европе перед расширением

За несколько недель до того, как десять стран Восточной и Южной Европы официально стали членами ЕС, преддверие празднования расширения в нескольких присоединяющихся странах омрачили политические скандалы. Брюссель пытался уменьшить общее беспокойство по поводу того, что, возможно, двери для новичков были открыты слишком рано.