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Производитель автомобильных шин Continental сократит более 7000 рабочих мест

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Завод Continental.
Завод Continental. Фото: Julian Stratenschulte

Немецкая компания Continental AG намерена сократить около 7150 рабочих мест в рамках анонсированного ранее сокращения штата.

Как говорится в пресс-релизе компании, 1750 рабочих мест подлежат сокращению в сфере НИОКР, остальные 5,4 тыс. затронут административных работников. Порядка 40% запланированных увольнений пройдут в Германии.

Как сообщалось ранее, Continental рассчитывает сократить расходы примерно на 400 млн евро в год.

Штат Continental на конец сентября прошлого года составлял 203 тыс. человек.

Continental является последним в череде немецких промышленных предприятий, анонсировавших сокращения рабочих мест на фоне трудностей, с которыми ориентированная на экспорт промышленность Германии сталкивается из-за замедления роста глобальной экономики и высокой инфляции.

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