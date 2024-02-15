Производитель автомобильных шин Continental сократит более 7000 рабочих мест

Как говорится в пресс-релизе компании, 1750 рабочих мест подлежат сокращению в сфере НИОКР, остальные 5,4 тыс. затронут административных работников. Порядка 40% запланированных увольнений пройдут в Германии.

Как сообщалось ранее, Continental рассчитывает сократить расходы примерно на 400 млн евро в год.

Штат Continental на конец сентября прошлого года составлял 203 тыс. человек.

Continental является последним в череде немецких промышленных предприятий, анонсировавших сокращения рабочих мест на фоне трудностей, с которыми ориентированная на экспорт промышленность Германии сталкивается из-за замедления роста глобальной экономики и высокой инфляции.