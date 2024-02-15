Умер европеец, чья музыка прославила самый известный советский мультфильм

В том же 1969 году, когда начал выходить сериал Вячеслава Котеночкина, ставивший целью догнать и перегнать заморских «Тома и Джерри», автор самой узнаваемой музыкальной заставки к советскому мультику возглавил джазовое отделение консерватории имени Белы Бартока в Будапеште.

Тамаш Деак в 1960-е годы. Фото: Wikimedia Commons

Тамаш Деак, чья карьера началась в 1949 году и продолжалась до начала XXI века, тяготел к кул-джазу и, в частности, его создателю, тоже трубачу Чету Бейкеру. Как представитель соцстраны Деак знал, конечно, и своего коллегу - советского трубача Эдди Рознера, который «снимал» форматы Луи Армстронга. Но известность к Деаку пришла, разумеется, через легкую эстрадную музыку, получившую в обиходе название easy listening.

Тема «Водные лыжи» (по-венгерски - Vízisí) использовалась в анимационном сериале «Густав» (начало 1970-х) и полнометражном венгерском мультфильме «Город кошек» (1986). Ее исполняло множество коллективов, эксплуатировавших ее мгновенную узнаваемость. В том числе, это могли быть и самые неожиданные исполнительские итерации из самых разных стран.

Мелодия стала если не народной, то уж во всяком случае накрепко приросла к похождениям Волка и Зайца из советского клона диснеевской продукции. Как относился к такой популярности сам маэстро Деак, умалчивается даже в венгерских источниках.

Остается надеяться, что социалистическое происхождение этой мелодии (Венгрия была страной просоветского блока в 1949-1989 годах) означало, что ее автор получал от СССР хорошие отчисления. Чего нельзя сказать о группе The Ventures, чья мелодия была украдена для заставки передачи «Международная панорама» или аргентинском композиторе Ариэле Рамиресе, чья композицию "Жаворонок" использовала передача «В мире животных».