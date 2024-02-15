Впервые в истории Эстонии: flydubai начнет летать из Таллинна в Дубай

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, Таллиннский аэропорт уже много лет работает над созданием авиасообщения с Дубаем, и вклад в это внесло очень много людей.

«Мы всегда испытываем огромную радость, когда открывается новый маршрут из Таллинна или на наш рынок выходит новая авиакомпания, но в этот раз наша радость особенно велика - это первый в истории регулярный маршрут из Таллинна в Дубай, крупнейший город на побережье Персидского залива», - сказал Пяргмяэ.

Помимо сети маршрутов flydubai, через flydubai для пассажиров Эстонии открывается вся сеть маршрутов Emirates. «Это означает, что вы можете купить билеты в Emirates Airlines, стартовать из Таллинна и лететь с пересадкой в ​​Дубае, чтобы открыть для себя, например, страны Азии и Тихого океана, Австралию, Африку, Америку и страны Ближнего Востока. Emirates Airlines - авиакомпания, которую очень ценят в мире, и знание того, что у эстонцев теперь будет возможность более широко пользоваться их услугами, меня очень радует», - добавил Пяргмяэ.