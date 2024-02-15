ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Затонувший российский десантный корабль был полностью загружен военной техникой и боеприпасами

- В районе Бахмута российская армия также не смогла организовать крупное наступление, более мелкие бои носили скорее разведывательный характер.

- Все усилия российских войск в настоящее время направлены на наступление на территорию между Авдеевкой и Марьинкой на западной стороне города Донецка. В городе Авдеевка украинские войска не смогли улучшить свои позиции, а ситуация для обороняющихся очень тяжелая в двух точках на севере и юге города. На данный момент кажется, что украинским силам нет смысла продолжать сопротивление в городе.

- Обстановка на Южном фронте была относительно спокойной. Российская армия предприняла несколько попыток разведывательного нападения боевого типа в районе города Токмак. Российские войска несколько активнее, чем раньше, организовывали удары по украинским позициям на восточном берегу Днепра, но результатов не дали.

Новый главнокомандующий Силами обороны Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров во время посещения Восточного фронта. Фото опубликовано 14.02.2024 Фото: HANDOUT/AFP

Интервью Карлсона

Владимир Путин заявил российскому телеканалу «Россия 1», что единственное, о чем он сожалеет, это то, что военные действия в Украине не были начаты раньше. Вероятно, он имеет в виду не события 2022 года, а вторжение, обсуждавшееся в российском руководстве в 2014 году. Об этом также можно прочитать из предыдущих заявлений Путина.