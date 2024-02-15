Можно быть уверенным, что украинская военная разведка знала о том, что перевозилось на корабле. Похоже, эта информация скоро будет обнародована, пишет в сегодняшнем отчете Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Затонувший российский десантный корабль был полностью загружен военной техникой и боеприпасами
На основании различной информации, полученной на данный момент, можно сказать, что российский десантный корабль, потопленный вчера украинскими военно-морскими беспилотниками, был полностью загружен боеприпасами и, возможно, также военной техникой. По данным украинской военной разведки, корабль следовал из Новороссийска (крупнейшего военного порта России на восточном побережье Черного моря) в Севастополь в Крыму.
По данным ГУР Украины, пять дронов попали в корабль и вызвали взрыв боеприпасов, в результате чего корабль быстро затонул. Никакой настоящей спасательной операции организовать не удалось, и, вероятно, погибли все члены экипажа, которых, по распространенной вчера информации, было 87 человек.
Какие боеприпасы находились на борту, пока неизвестно. Более простые артиллерийские боеприпасы, которые можно перевезти через Крымский мост, вряд бы перевозились морским путем. Можно быть уверенным, что украинская военная разведка знала о том, что перевозилось на корабле.
Похоже, эта информация скоро будет обнародована. Украина, судя по всему, специально охотится за этими десантными кораблями класса Ropucha. В случае разрушения Крымского моста эти десантные корабли снабжали бы Крым.
В последние дни украинская военная разведка возобновила поток информации о скором разрушении Крымского моста. Россия получила очередное дорогостоящее подтверждение того, что ее флот не сможет оставаться в крымских портах.
Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали крупную нефтебазу в Курской области на западе России, где вспыхнул масштабный пожар.
Встреча «Рамштайн»
На состоявшейся вчера встрече в формате «Рамштайн», по сравнению с предыдущими встречами, были предприняты усилия, чтобы выразить поддержку Украине гораздо более решительно. Министр обороны Украины отметил, что он удовлетворен вкладом различных коалиций стран.
Отдельно министр обороны сказал, что процесс внедрения истребителей F-16 будет идти в соответствии с договоренностями. Франция и Германия объявили, что формируют новую коалицию дронов для поддержки потенциала противовоздушной обороны Украины.
Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали крупную нефтебазу в Курской области на западе России, где вспыхнул масштабный пожар.
Чтобы сбалансировать ситуацию, вызванную потерей корабля в Черном море, на стратегическом уровне, Россия сегодня утром нанесла ракетный удар по украинским городам. Ракеты были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Все ракеты были сбиты в районе Киева. В район города Львов на западе Украины полетели 10 ракет, одна из которых сумела поразить объект гражданской инфраструктуры.
Также пострадал объект инфраструктуры в городе Запорожье. Есть также сообщения о более мелких нападениях из Полтавской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей. Точная статистика пока не обнародована.
Боевые действия на фронте
На фронте продолжается активное наступление российских войск на Донбассе.
- В районе Сватово и Северодонецка активность российских войск в наступлении в последние дни очень низкая. Из разных источников распространилась информация о том, что Россия мобилизует новые силы, в том числе более крупное бронетанковое соединение, для удара в направлении Купянска.
- В районе Бахмута российская армия также не смогла организовать крупное наступление, более мелкие бои носили скорее разведывательный характер.
- Все усилия российских войск в настоящее время направлены на наступление на территорию между Авдеевкой и Марьинкой на западной стороне города Донецка. В городе Авдеевка украинские войска не смогли улучшить свои позиции, а ситуация для обороняющихся очень тяжелая в двух точках на севере и юге города. На данный момент кажется, что украинским силам нет смысла продолжать сопротивление в городе.
- Обстановка на Южном фронте была относительно спокойной. Российская армия предприняла несколько попыток разведывательного нападения боевого типа в районе города Токмак. Российские войска несколько активнее, чем раньше, организовывали удары по украинским позициям на восточном берегу Днепра, но результатов не дали.
Интервью Карлсона
Владимир Путин заявил российскому телеканалу «Россия 1», что единственное, о чем он сожалеет, это то, что военные действия в Украине не были начаты раньше. Вероятно, он имеет в виду не события 2022 года, а вторжение, обсуждавшееся в российском руководстве в 2014 году. Об этом также можно прочитать из предыдущих заявлений Путина.
В то время украинская армия находилась в крайне плачевном положении и не смогла бы оказать сопротивление, сравнимое с сегодняшним. Но российская армия тоже была гораздо слабее, чем в 2022 году, и можно только быть уверенным, что Украина тогда тоже устояла бы. Единственное, что важно в комментарии Путина, это то, что он указывает на необходимость действовать решительно, чтобы другая сторона не смогла принимать решения и отказалась реагировать.
Интересно в интервью Путина и то, что он называет Такера Карлсона очень опасным человеком и характеризует интервью как очень сложное. Очевидная попытка способствовать распространению этого убеждения.
События на Ближнем Востоке
Вчера «Хезболла» совершила ракетный обстрел на севере Израиля, в результате чего погиб один израильский солдат. В ответ Израиль провел очень интенсивные атаки на юге Ливана. Реакция Израиля была настолько решительной, что лидеры «Хезболлы» сочли целесообразным публично пообещать принять контрмеры.
Иран пытается консолидировать различные группы, которые он создал или контролирует в Сирии, под руководством Ливана, чтобы усилить свое сопротивление в случае нападения Израиля. В более широком плане «Хезболла» не может проводить такие атаки, чтобы связать значительное количество израильских сил и в то же время предотвратить их вторжение на ливанские территории.